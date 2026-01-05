الإثنين 05 يناير 2026
خارج الحدود

بعد اعتقال مادورو، ترامب: نحن من يقود فنزويلا

ترامب ومادورو، فيتو
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن وجود القوات الأمريكية على الأرض في فنزويلا يعتمد على كيفية تصرف من في السلطة الآن.

وقال الرئيس الأمريكي قبل مغادرته مطار بالم بيتش في فلوريدا على متن طائرة الرئاسة متوجهًا إلى البيت الأبيض: “نحن من يقود فنزويلا”، مؤكدا: “نتواصل مع المسئولين الذين أدوا اليمين الدستورية في فنزويلا”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “نتطلع إلى إصلاح فنزويلا أكثر من إجراء انتخابات حاليا”، مؤكدا: “جميع عناصرنا المصابين في حالة جيدة بعد عملية فنزويلا”.

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد، نائبة رئيس فنزويلا ديلسي رودريجيز، التى كلفت بتولى رئاسة الدولة بدفع "ثمن أكبر مما دفعه" نيكولاس مادورو، إن لم تتعاون مع الولايات المتحدة، كما كرر مطلبه بضم جزيرة جرينلاند.

وقال ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، لن نتسامح مع نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز ما لم تقم بالأمر الصائب، ستدفع ثمنا باهظا للغاية، ربما حتى أكبر من مادورو نفسه".

وألمح ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، لإمكانية التعاون مع المسؤولين المتبقين من نظام مادورو، لكن بشرط أن يتخذوا ما اسموه بالخطوات "الصائبة"، ومنها السماح للشركات الأمريكية بالاستفادة من الاحتياطات النفطية الهائلة في فنزويلا.

وزير الخارجية الأمريكى يلوح بـ غزو فنزويلا برا


كما هدد وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق أمس الأحد، بخيار الغزو البري لفنزويلا، مؤكدا استمرار الانتشار العسكري الواسع في منطقة الكاريبي وما سماه الحظر النفطي على البلاد.

 

وقال وزير الخارجية الأمريكى لشبكة "سي بي إس"، إن إدارة الرئيس ترامب "لن تستبعد خيار القوات البرية في فنزويلا، ولكنها ستواصل الحظر النفطي عليها حتى نشهد تغييرات تخدم مصالح أمريكا والشعب الفنزويلي".

