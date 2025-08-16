بعد استغاثتها، وفد من وزارة الثقافة ونقابة المهن التمثيلية يزور نجوى فؤاد في منزلها

زار وفد مشترك من وزارة الثقافة ونقابة المهن التمثيلية الفنانة القديرة نجوى فؤاد في منزلها، مساء اليوم السبت، وذلك استجابةً لاستغاثتها الأخيرة التي عبّرت خلالها عن معاناتها واحتياجاتها في هذه المرحلة من حياتها.

وحضر من جانب وزارة الثقافة الفنان والمخرج هشام عطوة، وكيل الوزارة، ممثلًا عن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ومن نقابة المهن التمثيلية كل من الفنان أحمد سلامة، عضو مجلس النقابة، والفنانة نهال عنبر، عضو المجلس والمسئولة عن الملف الطبي للفنانين.

دعم ورعاية الفنانين

وأكد الحضور خلال الزيارة حرص الوزارة بقيادة الوزير الدكتور أحمد فؤاد هنو والنقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي على دعم ورعاية الفنانين الكبار الذين أثروا الفن المصري والعربي بإبداعاتهم، مشددين على أن نجوى فؤاد تُعد واحدة من أبرز الأيقونات في تاريخ السينما المصرية وفن الرقص الشرقي، وأن ما قدمته على مدار مشوارها الفني الطويل يستوجب كل تقدير ورعاية.

وعبّرت الفنانة نجوى فؤاد عن امتنانها الكبير لهذه الزيارة التي وصفتها بـ"المفاجأة الإنسانية"، وقالت: "أنا سعيدة جدًا إن صوتي وصل بسرعة، وبشكر الوزارة والنقابة على وقفتهم معايا، دي لفتة إنسانية قبل ما تكون رسمية، وحسيت إن لسه في ناس مقدّرة اللي قدمناه للفن".

