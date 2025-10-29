الأربعاء 29 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

نجوى فؤاد تكشف تفاصيل حالتها الصحية (فيديو)

نجوى فؤاد، فيتو

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن حالتها الصحية بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا، قائلة: "أعاني من مشكلة في إحدى الفقرات في العمود الفقري تحتاج لإجراء جراحة، مضيفة أن الجراحة تحدد موعدها بعد 12 يوما".


وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل، المذاع على فضائية "صدى البلد": "أعاني من تآكل في ركبتي اليسرى، بالإضافة إلى أن الركبة اليمنى كان بها مفصل حديدي وعمره الافتراضي انتهى".


وتحدثت الفنانة نجوى فؤاد عن بدايتها الفنية، قائلة: "منذ الصغر وأنا أعشق الرقص الشرقي، ولذلك تركت مدينتي الإسكندرية، وحضرت إلى القاهرة، وتزوجت أحمد فؤاد حسن الذي علمني الرقص، وأتاح لي فرصة التردد على كباريهات الفن"، مضيفة: "اتعمل لي شهادة تسنين لإتمام الزواج ولكي أستطيع العمل في الرقص الشرقي".
 

الفنانة نجوي فؤاد نجوى فؤاد صدي البلد الإعلامية نهال طايل

