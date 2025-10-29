نجوى فؤاد تكشف تفاصيل حالتها الصحية (فيديو)

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن حالتها الصحية بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا، قائلة: "أعاني من مشكلة في إحدى الفقرات في العمود الفقري تحتاج لإجراء جراحة، مضيفة أن الجراحة تحدد موعدها بعد 12 يوما".



وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل، المذاع على فضائية "صدى البلد": "أعاني من تآكل في ركبتي اليسرى، بالإضافة إلى أن الركبة اليمنى كان بها مفصل حديدي وعمره الافتراضي انتهى".



وتحدثت الفنانة نجوى فؤاد عن بدايتها الفنية، قائلة: "منذ الصغر وأنا أعشق الرقص الشرقي، ولذلك تركت مدينتي الإسكندرية، وحضرت إلى القاهرة، وتزوجت أحمد فؤاد حسن الذي علمني الرقص، وأتاح لي فرصة التردد على كباريهات الفن"، مضيفة: "اتعمل لي شهادة تسنين لإتمام الزواج ولكي أستطيع العمل في الرقص الشرقي".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.