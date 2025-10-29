الأربعاء 29 أكتوبر 2025
تأجيل محاكمة 6 متهمين في قيادة خلية إرهابية تتبع تنظيم القاعدة إلى يناير المقبل

قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 6573 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، لجلسة 26 يناير المقبل، وذلك لسماع مرافعة النيابة العامة.

ورشة عمل في أكاديمية الشرطة للعاملين بالجهات القضائية عن مواجهة مخططات إسقاط الدول

توقيع مذكرة تفاهم، وزير الداخلية يبحث مع نظيره الزامبي تعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الخامس تولوا في عام 2023 قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك من خلال قيادة خلية تتبع تنظيم القاعدة الإرهابي.

كما وجهت النيابة للمتهم السادس تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمه بأغراضها، إلى جانب اتهام المتهمين جميعًا باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار متطرفة تدعو لارتكاب أعمال إرهابية وتبادل الرسائل فيما بينهم لدعم نشاط الجماعة.

