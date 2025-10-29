تأجيل محاكمة 6 متهمين في قيادة خلية إرهابية تتبع تنظيم القاعدة إلى يناير المقبل

قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 6573 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، لجلسة 26 يناير المقبل، وذلك لسماع مرافعة النيابة العامة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الخامس تولوا في عام 2023 قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك من خلال قيادة خلية تتبع تنظيم القاعدة الإرهابي.

كما وجهت النيابة للمتهم السادس تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمه بأغراضها، إلى جانب اتهام المتهمين جميعًا باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار متطرفة تدعو لارتكاب أعمال إرهابية وتبادل الرسائل فيما بينهم لدعم نشاط الجماعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.