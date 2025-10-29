ضبط قائد سيارة بالبحيرة بعد تداول فيديو عن طمس اللوحات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة فيديو قيام قائد سيارة "فان"، زعم البعض أنه طمس لوحاتها المعدنية الخلفية بمحافظة البحيرة.

وأوضحت التحريات أن السيارة كانت منتهية التراخيص، وقائدها لا يحمل رخصة قيادة ومقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور.

وتبين بعد الفحص أن اللوحات لم تُطمس، وأن ما ظهر في الفيديو كان نتيجة عوامل الجو، حيث قام القائد بتوضيح اللوحات فور ملاحظته ذلك.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائدها.

