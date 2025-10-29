توروب يقرر اصطحاب جميع لاعبي الأهلي إلى الإمارات في بطولة كأس السوبر

يستعد النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري لعام 2025، المقرر إقامتها في دولة الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر، بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وقرر الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، اصطحاب جميع لاعبي الفريق حتى المصابين كنوع من الدافع المعنوي للاعبين المصابين.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى الإمارات يوم 3 نوفمبر المقبل، استعدادًا لخوض منافسات بطولة السوبر المصري.

وأضاف أن مسئولو الأهلي أنهوا كافة الترتيبات الخاصة بالسفر والإقامة، لضمان أفضل استعداد ممكن للفريق

مواعيد مباريات السوبر المصري

نصف النهائي – 6 نوفمبر

الزمالك × بيراميدز – ستاد آل نهيان، أبوظبي.

الأهلي × سيراميكا كليوباترا – ستاد هزاع بن زايد، العين.

مباراة تحديد المركز الثالث – 9 نوفمبر



الخاسر من مباراتي نصف النهائي – ستاد آل نهيان، أبوظبي.

النهائي – 9 نوفمبر

الفائز من مباراتي نصف النهائي – ستاد محمد بن زايد، أبوظبي.

