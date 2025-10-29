الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

توروب يقرر اصطحاب جميع لاعبي الأهلي إلى الإمارات في بطولة كأس السوبر

ييس توروب،فيتو
ييس توروب،فيتو

يستعد النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري لعام 2025، المقرر إقامتها في دولة الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر، بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وقرر الدنماركي  ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، اصطحاب جميع لاعبي الفريق حتى المصابين كنوع من الدافع المعنوي للاعبين المصابين.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى الإمارات يوم 3 نوفمبر المقبل، استعدادًا لخوض منافسات بطولة السوبر المصري.

وأضاف أن مسئولو الأهلي أنهوا كافة الترتيبات الخاصة بالسفر والإقامة، لضمان أفضل استعداد ممكن للفريق

مواعيد مباريات السوبر المصري 

نصف النهائي – 6 نوفمبر
الزمالك × بيراميدز – ستاد آل نهيان، أبوظبي.

الأهلي × سيراميكا كليوباترا – ستاد هزاع بن زايد، العين.

مباراة تحديد المركز الثالث – 9 نوفمبر


الخاسر من مباراتي نصف النهائي – ستاد آل نهيان، أبوظبي.

النهائي – 9 نوفمبر
الفائز من مباراتي نصف النهائي – ستاد محمد بن زايد، أبوظبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطولة السوبر المصري بطولة كأس السوبر بطولة كأس السوبر المصري بطولة السوبر الدنماركي ييس توروب الأهلى والزمالك الأهلي الأهلي والزمالك وبيراميدز

مواد متعلقة

طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور

أرقام تاريخية للأهلي أمام بتروجت قبل مواجهة اليوم بالدوري المصري

غيابات مهمة للأهلي عن مواجهة بتروجت الليلة

عودة القوة الضاربة، التشكيل المتوقع للأهلي أمام بتروجيت في الدوري

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري

أزمة كبيرة في سيلتك بعد استقالة رودجرز، تعرف على التفاصيل

تقارير إنجليزية تكشف حقيقة بيع نادي وولفرهامبتون

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال أمام الأخدود بكأس خادم الحرمين

الأكثر قراءة

أين صوت الناس في لجان الشيوخ!

حركة المحليات، تفاصيل تعيين ونقل رؤساء المدن والأحياء والمراكز في 11 محافظة

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة

حركة المحليات 2025، تعيين أحمد جمال الدين سكرتيرا عاما مساعدا ببنى سويف

الحبس 6 أشهر للبلوجر أوتاكا وتغريمه مليون جنيه بتهمة غسل أموال ونشر فيديوهات خادشة

"لا أنام"، لماذا طرد الجمهور فاتن حمامة من العرض الخاص للفيلم ؟!

لحظة إنقاذ مسن من الموت حرقا في شقته، والنشطاء: شجاعة ولاد البلد (فيديو)

غياب القوة الضاربة، أزمة في المصري قبل مواجهة الأهلي

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

استقرار سعر الدينار الأردني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

80 جنيها ارتفاعا، ريمونتادا الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اشتريت ذهبا لغرض الاستثمار بعد ارتفاع أسعاره، هل يجب عليه الزكاة ؟

في ذكرى مولده، حكايات أشقاء إبراهيم الدسوقي في مصر المحروسة

الإفتاء: الرشوة محرمة ومجرَّمة لأنها من أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل

المزيد
الجريدة الرسمية