غيابات مهمة للأهلي عن مواجهة بتروجت الليلة

يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة بتروجت اليوم الأربعاء في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الأهلي في مباراة اليوم كل من: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا بسبب الإيقاف.

كما يغيب حسين الشحات وإمام عاشور ومحمد شريف وأشرف داري وأحمد رضا بسبب الإصابة وأحمد عابدين وحمزة عبد الكريم لأسباب فنية.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبتروجت الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة أون سبورت.

وأعلن ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة بتروجت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتشمل قائمة الأهلي لمواجهة بتروجت كل من

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني ومحمد شكري، كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، تريزيجيه، محمد مجدى أفشة، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: جراديشار وأشرف بن شرقي، محمد عبد الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.