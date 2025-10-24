الجمعة 24 أكتوبر 2025
تغييرات منتظرة في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار بدوري أبطال أفريقيا

يدرس الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجراء بعض التغييرات على تشكيل الفريق الأساسي، خلال مباراة الإياب أمام إيجل نوار، غد السبت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويدرس توروب الدفع بمحمد شكري في مركز الظهير الأيسر، بينما يحتمل إشراك إليو ديانج في خط الوسط، كما يفكر في تواجد مصطفى شوبير في حراسة المرمي.

وفي الهجوم، من المتوقع أن يدفع المدرب بالثنائي طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر في الخط الأمامي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويلتقي الأهلي مع إيجل نوار بطل بوروندي في الثامنة من مساء غدٍ السبت في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها على استاد القاهرة.

ويواجه النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء غد السبت، الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي. 

وفاز النادي الأهلي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز

الجريدة الرسمية