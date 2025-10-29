الأربعاء 29 أكتوبر 2025
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري

يستعد فريق النادي  الأهلي لمواجهة بتروجيت اليوم الأربعاء في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت والقناة الناقلة 

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين  النادي الأهلي ونادي بتروجيت اليوم الأربعاء الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة أون سبورت.

 

وأعلن ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة بتروجيت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وتشمل قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت كل من 

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني ومحمد شكري، كريم فؤاد. 

 

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، تريزيجيه،  محمد مجدى أفشة، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: جراديشار وأشرف بن شرقي، محمد عبد الله.

