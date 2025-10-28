الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أزمة كبيرة في سيلتك بعد استقالة رودجرز، تعرف على التفاصيل

بريندان رودجرز،فيتو
بريندان رودجرز،فيتو

شهد نادي سيلتك الاسكتلندي، أزمة كبيرة بعد إعلان استقالة مدربه بريندان رودجرز من منصبه بشكل مفاجئ، في ظل تراجع الفريق للمركز الثاني في الدوري الاسكتلندي الممتاز بفارق ثماني نقاط خلف هارتس.

ووفقًا لما كشفت عنه صحيفة "ذا صن" البريطانية، جاءت استقالة رودجرز بعد خلافات مع إدارة النادي بشأن سياسة الانتقالات وفشل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهو ما دفع مالك النادي ديرموت ديسموند إلى مهاجمته بشدة، متهمًا إياه بالتصرف بأنانية وإحداث أجواء سلبية داخل الفريق خلال الأشهر الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة سيلتك كانت قد عرضت على رودجرز تمديد عقده في يونيو الماضي لتأكيد الثقة في مشروعه، لكنه فضل التفكير ثم قرر الرحيل لاحقًا، في خطوة وصفها ديسموند بأنها خذلت النادي.

وفي أعقاب رحيله، أكدت ذا صن أن المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو أصبح المرشح الأبرز لخلافته، بعدما تصدر قائمة الأسماء المطروحة للعودة إلى سيلتك، النادي الذي سبق أن قاده لتحقيق خمسة ألقاب خلال فترته الأولى، من بينها ثلاثة محلية في موسمه الثاني.

وأضافت الصحيفة أن الثنائي مارتن أونيل وشون مالوني سيتوليان المهمة مؤقتًا، بينما تواصل الإدارة دراسة الخيارات قبل إعلان المدرب الجديد رسميًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الاسكتلندي بريندان رودجرز دوري ابطال اوروبا صحيفة ذا صن البريطانية نادي سيلتك الإسكتلندي صحيفة ذا صن بوستيكوجلو

مواد متعلقة

تقارير إنجليزية تكشف حقيقة بيع نادي وولفرهامبتون

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال أمام الأخدود بكأس خادم الحرمين

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر في نوفمبر

تقارير إسبانية تكشف مصير فينيسيوس مع ريال مدريد بعد أزمة الكلاسيكو

كريستيانو ضد بنزيما، التشكيل المتوقع لمباراة النصر واتحاد جدة بكأس خادم الحرمين

موعد مباراة النصر واتحاد جدة في كأس خادم الحرمين

هاني أبوريدة يكشف حقيقة وجود خلاف مع وزير الرياضة

هاني أبوريدة: هناك تنسيق كامل بين منتخب مصر وبيراميدز لحل أزمة كأس العرب

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية حاسمة لتكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقتها بالضغوط النفسية والشعور بالتعاسة

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقتها بالضغوط النفسية والشعور بالتعاسة

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

عباقرة ولكن مجهولون، الأسود بن سريع التميمي مدح الرسول وفرَّ من الفتنة

المزيد
الجريدة الرسمية