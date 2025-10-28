أزمة كبيرة في سيلتك بعد استقالة رودجرز، تعرف على التفاصيل

شهد نادي سيلتك الاسكتلندي، أزمة كبيرة بعد إعلان استقالة مدربه بريندان رودجرز من منصبه بشكل مفاجئ، في ظل تراجع الفريق للمركز الثاني في الدوري الاسكتلندي الممتاز بفارق ثماني نقاط خلف هارتس.

ووفقًا لما كشفت عنه صحيفة "ذا صن" البريطانية، جاءت استقالة رودجرز بعد خلافات مع إدارة النادي بشأن سياسة الانتقالات وفشل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهو ما دفع مالك النادي ديرموت ديسموند إلى مهاجمته بشدة، متهمًا إياه بالتصرف بأنانية وإحداث أجواء سلبية داخل الفريق خلال الأشهر الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة سيلتك كانت قد عرضت على رودجرز تمديد عقده في يونيو الماضي لتأكيد الثقة في مشروعه، لكنه فضل التفكير ثم قرر الرحيل لاحقًا، في خطوة وصفها ديسموند بأنها خذلت النادي.

وفي أعقاب رحيله، أكدت ذا صن أن المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو أصبح المرشح الأبرز لخلافته، بعدما تصدر قائمة الأسماء المطروحة للعودة إلى سيلتك، النادي الذي سبق أن قاده لتحقيق خمسة ألقاب خلال فترته الأولى، من بينها ثلاثة محلية في موسمه الثاني.

وأضافت الصحيفة أن الثنائي مارتن أونيل وشون مالوني سيتوليان المهمة مؤقتًا، بينما تواصل الإدارة دراسة الخيارات قبل إعلان المدرب الجديد رسميًا.

