عودة القوة الضاربة، التشكيل المتوقع للأهلي أمام بتروجيت في الدوري

يستعد النادي الأهلي، اليوم الأربعاء لمواجهة بتروجيت في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعيد الأهلي خدمات كل من محمد الشناوي وأحمد سيد زيزو بعد غيابهما عن مواجهة إيجل نوار في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، بسبب تعرضهما للإجهاد العضلي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بتروجت



وجاء التشكيل المتوقع للأهلي، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد شكري.

الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وأحمد مصطفى زيزو.

الهجوم: أشرف بن شرقي وتريزيجيه وجراديشار.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبتروجيت الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة أون سبورت.

فيما اختار ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة بتروجيت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتشمل قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت كل من

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني ومحمد شكري، كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، تريزيجيه، محمد مجدى أفشة، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: جراديشار وأشرف بن شرقي، محمد عبدالله.

