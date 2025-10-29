طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن التحاليل التي خضع لها إمام عاشور، لاعب الفريق أثبتت استقرار حالته الصحية.

وأوضح أن اللاعب بدأ التدرج الطبيعي للمجهود البدني بوحدات تدريب بسيطة، مع المتابعة المستمرة لحالته، وإجراء فحوصات دورية؛ للاطمئنان على ثبات معدلاته الطبيعية، ومن ثم الدخول في التدريبات التأهيلية القوية وفقا للبرنامج المحدد له.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة

ويلتقي الأهلي وبتروجيت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز الساعة الثامنة مساءً اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت.

