الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور

امام عاشور
امام عاشور

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن التحاليل التي خضع لها إمام عاشور، لاعب الفريق أثبتت استقرار حالته الصحية.

وأوضح أن اللاعب بدأ التدرج الطبيعي للمجهود البدني بوحدات تدريب بسيطة، مع المتابعة المستمرة لحالته، وإجراء فحوصات دورية؛ للاطمئنان على ثبات معدلاته الطبيعية، ومن ثم الدخول في التدريبات التأهيلية القوية وفقا للبرنامج المحدد له.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة 

 ويلتقي  الأهلي وبتروجيت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز الساعة الثامنة مساءً اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إمام عاشور أحمد جاب الله الدكتور أحمد جاب الله الفريق الأول لكرة القدم بالنادي

مواد متعلقة

أرقام تاريخية للأهلي أمام بتروجت قبل مواجهة اليوم بالدوري المصري

غيابات مهمة للأهلي عن مواجهة بتروجت الليلة

عودة القوة الضاربة، التشكيل المتوقع للأهلي أمام بتروجيت في الدوري

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري

أزمة كبيرة في سيلتك بعد استقالة رودجرز، تعرف على التفاصيل

تقارير إنجليزية تكشف حقيقة بيع نادي وولفرهامبتون

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال أمام الأخدود بكأس خادم الحرمين

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر في نوفمبر

الأكثر قراءة

تفاصيل تعيين ونقل رؤساء المدن والأحياء والمراكز بحركة المحليات في 11 محافظة

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

فتنة المشايخ، ماذا حدث بين نقيب القراء وأحمد نعنيع شيخ عموم المقارئ المصرية؟!

النيابة تطلب فحص هاتف المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم

مصرع مسن وإصابة شاب في تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة

تكريما لعطائه العلمي والدعوي، إطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على أحد مساجد الزقازيق

المعارك القادمة أشد اشتعالًا، توفيق عكاشة يحذر 7 دول بالشرق الأوسط من حروب طاحنة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار الأردني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

80 جنيها ارتفاعا، ريمونتادا الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 29-10-2025

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الرشوة محرمة ومجرَّمة لأنها من أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل

تفسير رؤية الهدية في المنام وعلاقتها بفرص جديدة في الحياة

رددها كل صباح، أدعية لسعة الرزق وتيسير الأمور

المزيد
الجريدة الرسمية