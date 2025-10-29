أرقام تاريخية للأهلي أمام بتروجت قبل مواجهة اليوم بالدوري المصري

يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة بتروجيت اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ولعب الفريقان 24 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود بتروجيت للدوري موسم 2006-2007، وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 19 مباراة، وتعادل الفريقان في خمس مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 52 هدفًا وتلقت شباكه 14هدفًا.

ويعد عماد متعب نجم الأحمر السابق هو هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، برصيد خمسة أهداف، ثم وليد سليمان وعبد الله السعيد برصيد أربعة أهداف لكل منهما، ثم فلافيو أمادو ومحمد أبوتريكة برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق المباراة بين النادي الأهلي ونادي بتروجيت اليوم الأربعاء الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة أون سبورت.

وأعلن ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة بتروجيت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتشمل قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت كل من

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني ومحمد شكري، كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، تريزيجيه، محمد مجدى أفشة، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: جراديشار وأشرف بن شرقي، محمد عبد الله.

