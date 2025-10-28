الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال أمام الأخدود بكأس خادم الحرمين

الهلال السعودي،فيتو
يخوض فريق الهلال مباراة صعبة أمام الأخدود، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين  السعودي 2025/ 2026، في اللقاء الذي سيُجرى على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.


موعد مباراة الهلال ضد الأخدود في كأس الملك السعودي

ومن المقرر أن يستضيف الأخدود نظيره الهلال على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية ضمن لقاءات ثمن نهائي كأس الملك السعودي لموسم 2025/2026 الجاري.

وسوف تقام المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر في تمام الساعة 06:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

غياب نجم الهلال 

وفي إطار الاستعدادات لهذه المواجهة، تأكد غياب النجم السعودي سالم الدوسري عن تشكيلة الفريق الهلالي بسبب عدم جاهزيته البدنية، حيث لم يستطع اللاعب المشاركة في تدريبات الفريق الأخيرة.

وأفاد الجهاز الطبي للهلال أن الدوسري ما زال يتلقى العلاج والتأهيل للتعافي من الإصابة التي ألمّت به مؤخرًا، حيث كان يعول عليه في تقديم إضافة هجومية كبيرة في المباراة القادمة.

إلى جانب غياب الدوسري، قد يفتقد الهلال أيضًا بعض اللاعبين الآخرين الذين يعانون من إصابات طفيفة أو إرهاق بدني نتيجة للمباريات المكثفة. 

تشكيل الهلال المتوقع ضد الأخدود
 

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، حسان تمبكتي، خاليدو كوليبالي، حمد اليامي

خط الوسط: محمد كنو، ناصر الدوسري، روبن نيفيز
خط الهجوم: كايو سيزار، ماركوس ليوناردو، عبدالله الحمدان.

كأس خادم الحرمين الهلال أمام الأخدود الدوري السعودي الملك السعودي خاليدو كوليبالي حسان تمبكتي كأس خادم الحرمين السعودي كأس الملك السعودي كأس الملك فريق الهلال موعد مباراه الهلال نهائي كأس الملك السعودي

