تقارير إنجليزية تكشف حقيقة بيع نادي وولفرهامبتون

فريق وولفرهامبتون،فيتو
فريق وولفرهامبتون،فيتو

كشفت تقارير إنجليزية حقيقة ما تردد عن بيع نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

وأفادت شبكة “سكاي سبورت” أن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي ليس معروضًا للبيع، رغم التقارير التي تحدثت عن تقديم رجل الأعمال الأمريكي جون تكستور عرضًا بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني لشراء النادي.

وأوضحت الشبكة أن النادي، الذي يحتل المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز، يسعى إلى جذب استثمارات جديدة من قبل الملاك الصينيين مجموعة فوسون، دون وجود نية لديهم لبيع النادي بالكامل.

 

وأضافت سكاي سبورتس أن جون تكستور يواجه قضايا قانونية متعددة تتعلق بشركته المالكة لعدة أندية، والتي باعت في شهر يوليو الماضي حصتها البالغة في 43 في المئة في نادي كريستال بالاس إلى رجل الأعمال الأمريكي وودي جونسون مقابل 190 مليون جنيه إسترليني.

كما أشارت الشبكة إلى أن تكستور قد تنحى عن إدارة نادي ليون الفرنسي في شهر يونيو الماضي بعد أن تم هبوط الفريق مؤقتًا إلى الدرجة الثانية بسبب مخالفات مالية، قبل أن يتمكن النادي من الاستمرار في الدرجة الأولى بعد قبول الاستئناف وتشكيل إدارة جديدة.

وبينت الشبكة أن رجل الأعمال الأمريكي يخوض حاليًا نزاعات قضائية مع شركاء ومستثمرين في شركاته، بينما يُعد استثماره في نادي بوتافوجو البرازيلي هو الأكثر نجاحًا بعد أن فاز الفريق ببطولة أمريكا الجنوبية في شهر نوفمبر الماضي، رغم أن محكمة في ريو دي جانيرو ألغت مؤخرًا محاولته لتغيير مجلس إدارة النادي.

الجريدة الرسمية