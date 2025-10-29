الداخلية تواصل حملاتها على الأسواق وتضبط 11 طن دقيق مدعم

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، في إطار مواجهة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة.

الداخلية تواصل حملاتها على الأسواق

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم الموسعة لضبط الجرائم التموينية والمخالفات المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط أكثر من 11 طنًا من الدقيق (الأبيض والبلدي المدعم) تم الاتجار بها بالمخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في إطار مواصلة الجهود لضمان توافر السلع بالأسعار المقررة وحماية المواطنين من جشع التجار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.