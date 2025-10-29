ضبط 8 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالدقهلية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 8 سيدات بالدقهلية، من بينهن 4 سيدات لديهن معلومات جنائية سابقة، لممارستهن الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحريات أن المتهمات كن يمارسن نشاطهن الإجرامي للراغبين في المتعة دون تمييز، مستهدفات الحصول على مكاسب مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن، وبمواجهتهن أقررن بممارسة النشاط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار استمرار الحملات الأمنية لمكافحة الجرائم المخلة بالآداب العامة.

