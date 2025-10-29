ضبط 19 شخصا لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 14 رجل و5 سيدات، من بينهم 10 لديهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القليوبية.

كما تم ضبط 11 حدثًا كانوا معرضين للخطر أثناء ممارسة نشاطهم في التسول وبيع السلع، وبمواجهتهم أقروا بالنشاط الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأحداث المجنى عليهم لأهليتهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن الرعاية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم في إحدى دور الرعاية.

