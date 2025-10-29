ضبط مطبعة "بدون ترخيص" بداخلها 34 ألف مطبوع تجاري في عين شمس

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مدير مسئول عن مطبعة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وأكدت تحريات أجهزة الأمن قيام المطبعة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة للقانون، بهدف تحقيق أرباح مادية.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة وضبط المدير المسئول، وبحوزته أكثر من 34 ألف مطبوع تجارى للإعلانات وكروت لمنتجات شركات مختلفة دون الحصول على التفويضات القانونية اللازمة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتستمر الحملات الأمنية لمكافحة التعديات على حقوق الملكية الفكرية.

