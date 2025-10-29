الأربعاء 29 أكتوبر 2025
حوادث

حالة المرور اليوم، كثافات متقطعة على المحاور والميادين بالقاهرة والجيزة

زحام مرورى
زحام مرورى

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية متحركة بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار أمني مكثف بكافة المحاور والطرق الرئيسية، لتأمين رحلات المواطنين ومنع حدوث تكدسات مرورية.

وشهدت محاور محافظة الجيزة، وبخاصة حي الدقي والعجوزة، زحامًا مروريًّا، مرورًا بشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، ونزلة الطريق الدائري في اتجاه الصعيد، بالإضافة إلى محور صفط، وامتدادًا إلى مناطق النيل السياحي والهرم والبحر الأعظم والمريوطية، مرورًا بمنطقة فيصل وشارع ترسا وحتى شوارع الجيزة الرئيسية.

 

كما تباطأت حركة السيارات أعلى كورنيش النيل، خاصة في الاتجاه المؤدي إلى حلوان والملك الصالح، بالإضافة إلى مناطق عين شمس وسرايا القبة، مرورًا بكوبري وحمامات القبة، كما ظهرت كثافات مرورية بالطريق الزراعي أمام القادم من بنها في اتجاه ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.

وشملت الكثافات مناطق الطريق الدائري ومحور 26 يوليو وشارع السودان، إلى جانب ميدان التحرير، منشأة الصدر، الدمرداش، غمرة، أحمد عرابي، جمال عبد الناصر، كوبري أكتوبر، عبد المنعم رياض، ومناطق وسط البلد، بالإضافة إلى ميدان لبنان، وميدان روكسي، وميدان رمسيس.

وانتشر رجال المرور بكثافة على تلك المحاور، لتنظيم حركة السير وتحقيق الانضباط، إضافة إلى ضبط المخالفات المرورية وتطبيق القانون على قائدي السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

