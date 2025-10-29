الأربعاء 29 أكتوبر 2025
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 35 مليون جنيه خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي.

وتمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية من ضبط عدد من القضايا خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت قيمتها المالية أكثر من (35 مليون جنيه).

حالة المرور اليوم، كثافات متقطعة على المحاور والميادين بالقاهرة والجيزة

ضبط 26 بلطجيا وهاربا من المراقبة و340 متهما بقضايا مخدرات

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الوزارة لمواجهة الممارسات غير القانونية في سوق النقد الأجنبي، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي واستقرار العملة الوطنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والعرض على النيابة المختصة.

