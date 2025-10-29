ضبط 98 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة و94 سائقًا تحت تأثير المخدرات

كثفت وزارة الداخلية حملاتها المرورية في مختلف أنحاء الجمهورية، وأسفرت الجهود خلال يوم واحد عن ضبط أكثر من 98 ألف مخالفة مرورية متنوعة، من بينها السير بدون ترخيص، السرعة الزائدة، الوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف أثناء القيادة.

كما فحصت الحملات 1,773 سائقًا على الطرق، وتبين إيجابية 85 حالة لتعاطي المخدرات.



وفي حملات موازية بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 928 مخالفة وفحص 137 سائقًا، ثبت تعاطي 9 منهم للمواد المخدرة، إضافة إلى ضبط 9 محكوم عليهم والتحفظ على 3 مركبات مخالفة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لتحقيق الانضباط المروري ورفع مستوى الأمان على الطرق.

