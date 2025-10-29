الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تضبط شخصًا أنشأ 92 موقعًا إلكترونيًا لبث محتوى مقرصن بالمخالفة لحقوق الملكية الفكرية

ضبط شخص أنشأ 92 موقعًا
ضبط شخص أنشأ 92 موقعًا إلكترونيًا لبث محتوى مقرصن، فيتو

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، في إطار خطتها لحماية الإبداع وصون حقوق المنتجين والمبدعين.

المتهم 
المتهم، فيتو 

ضبط شخص أنشأ 92 موقعًا إلكترونيًا لبث محتوى مقرصن بالمخالفة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية – بإنشاء وإدارة 92 موقعًا إلكترونيًا، يمكنه  من خلالها بث محتوى مقرصن مملوك لشركات إنتاج فني وهيئات بث إذاعي، دون ترخيص، بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

الداخلية تواصل حملاتها على الأسواق وتضبط 11 طن دقيق مدعم

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 35 مليون جنيه خلال 24 ساعة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف وضبط المتهم، وعُثر بحوزته على هاتف محمول تبين بفحصه الفني احتواؤه على أدلة تؤكد ممارسته للنشاط غير المشروع، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مادية من خلال بث المحتوى المقرصن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة المختصة.

الجريدة الرسمية