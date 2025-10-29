الداخلية تضبط شخصًا أنشأ 92 موقعًا إلكترونيًا لبث محتوى مقرصن بالمخالفة لحقوق الملكية الفكرية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، في إطار خطتها لحماية الإبداع وصون حقوق المنتجين والمبدعين.

ضبط شخص أنشأ 92 موقعًا إلكترونيًا لبث محتوى مقرصن بالمخالفة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية – بإنشاء وإدارة 92 موقعًا إلكترونيًا، يمكنه من خلالها بث محتوى مقرصن مملوك لشركات إنتاج فني وهيئات بث إذاعي، دون ترخيص، بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف وضبط المتهم، وعُثر بحوزته على هاتف محمول تبين بفحصه الفني احتواؤه على أدلة تؤكد ممارسته للنشاط غير المشروع، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مادية من خلال بث المحتوى المقرصن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة المختصة.

