الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

القادسية يتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بثلاثية أمام الحزم

القادسية، فيتو
القادسية، فيتو

نجح فريق القادسية في التأهل للدور ربع النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب فوزه على نظيره الحزم بنتيجة 3ـ1، في اللقاء الذي جرى، مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الـ16 في البطولة ذاتها.

وسجل اهداف القادسية كل من: ماتيو ريتيجي في الدقيقة 22 وجوليان كينيونيس (هدفين)  في الدقيقة 54 و63

وجاء هدف الحزم عن طريق نواف الحبشي في الدقيقة 9. 

تشكيل القادسية ضد الحزم

تشكيل الحزم ضد القادسية 

الخليج يتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين 

تأهل فريق الخليج إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على نظيره التعاون بركلات الجزاء بنتيجة 5ـ3 عقب انتهاء المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل 1ـ1، والتي جمعت بينهم في إطار مباريات الـ16 في البطولة ذاتها.

وسجل هدف الخليج اللاعب جوشوا كينج في الدقيقة 8 وتعادل التعاون عن طريق روجير مارتينيز في الدقيقة 24.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القادسية كاس خادم الحرمين الشريفين الحزم كأس خادم الحرمين الخليج

مواد متعلقة

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة بتروجيت في الدوري الممتاز

توروب يستقر على ثلاثي هجوم الأهلي أمام بتروجيت بالدوري الممتاز

تغييرات بالجملة في دفاع الأهلي أمام بتروجيت بالدوري الممتاز

الخطيب يكشف مفاجأة عن رحلته مع العلاج وسبب تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي

الخليج يتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب التعاون

تطعيم لاعبي الأهلي ضد فيروس A ضمن إجراءات الوقاية الطبية للفريق

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بتروجيت في الدوري الممتاز (صور)

تحسن اللاعب، الأهلي يعلن تطورات حالة إمام عاشور الصحية

الأكثر قراءة

القادسية يتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بثلاثية أمام الحزم

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

رونالدو ضد بنزيما، التشكيل الرسمي لمباراة النصر والاتحاد بكأس خادم الحرمين

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية

تشمل 162 قيادة، وزيرة التنمية المحلية تعتمد الحركة السنوية للمحليات

أبوريدة يفتتح دبلومة التدريب الأفريقية للرخصة A8 (صور)

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يوازن الآباء بين الحزم واللين في تربية الأبناء دون قسوة؟ أمين الفتوى يجيب(فيديو)

لماذا يكره الشيطان توبة الإنسان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم العدول عن الوعد بالبيع؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إعلام عبري: نتنياهو أطلع الإدارة الأمريكية على الرد العسكري بغزة قصف مدفعي إسرائيلي شرق دير البلح وسط قطاع غزة