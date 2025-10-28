القادسية يتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بثلاثية أمام الحزم

نجح فريق القادسية في التأهل للدور ربع النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب فوزه على نظيره الحزم بنتيجة 3ـ1، في اللقاء الذي جرى، مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الـ16 في البطولة ذاتها.

وسجل اهداف القادسية كل من: ماتيو ريتيجي في الدقيقة 22 وجوليان كينيونيس (هدفين) في الدقيقة 54 و63

وجاء هدف الحزم عن طريق نواف الحبشي في الدقيقة 9.

تشكيل القادسية ضد الحزم

تشكيل الحزم ضد القادسية

الخليج يتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين

تأهل فريق الخليج إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على نظيره التعاون بركلات الجزاء بنتيجة 5ـ3 عقب انتهاء المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل 1ـ1، والتي جمعت بينهم في إطار مباريات الـ16 في البطولة ذاتها.

وسجل هدف الخليج اللاعب جوشوا كينج في الدقيقة 8 وتعادل التعاون عن طريق روجير مارتينيز في الدقيقة 24.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.