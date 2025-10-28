الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تقارير إسبانية تكشف مصير فينيسيوس مع ريال مدريد بعد أزمة الكلاسيكو

غضب فينيسيوس،فيتو
غضب فينيسيوس،فيتو

كشفت تقارير إسبانية أن نادي ريال مدريد لن يفرض أي عقوبة على النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد تصرفه الغاضب أثناء خروجه من أرض الملعب في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

وكان فينيسيوس قد أبدى غضبه الشديد واستياءه بعد استبداله في الدقيقة 72 من اللقاء الذي انتهى بفوز ريال مدريد 2-1 على برشلونة ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبحسب إذاعة “كادينا سير”  أن إدارة النادي ترى أن الأمر يحتاج إلى حوار مباشر بين فينيسيوس والمدرب تشابي ألونسو، مؤكدة أن القرار النهائي بشأن الموقف سيكون بيد المدرب وحده دون أي تدخل إداري.

 

ومن جانبه قال ألونسو في المؤتمر الصحفي عقب الكلاسيكو حول تصرف فينيسيوس:" سنتحدث عن هذه الأمور في غرفة الملابس، بالطبع ".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فينيسيوس جونيور البرازيلي فينيسيوس جونيور الدوري الإسباني فوز ريال مدريد نادي ريال مدريد

مواد متعلقة

كريستيانو ضد بنزيما، التشكيل المتوقع لمباراة النصر واتحاد جدة بكأس خادم الحرمين

موعد مباراة النصر واتحاد جدة في كأس خادم الحرمين

هاني أبوريدة يكشف حقيقة وجود خلاف مع وزير الرياضة

هاني أبوريدة: هناك تنسيق كامل بين منتخب مصر وبيراميدز لحل أزمة كأس العرب

منتخب مصر يواجه نيجيريا وديا

قناة ريال مدريد تستعرض آخر استعدادات ملعب سانتياجو بيرنابيو قبل لقاء برشلونة (فيديو)

بالعلامة الكاملة، أرقام بايرن ميونخ هذا الموسم

مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة تتصدر أغلفة الصحف العالمية (صور)

الأكثر قراءة

من الشمال إلى الجنوب، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر وتقدم 7 نصائح لمواجهتها

بورسعيد الأعلى، متوسط تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

كل ما تريد معرفته عن تطورات العلاقات المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض البصل والخيار وارتفاع الفلفل وهذا موقف الطماطم

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوي

الأوقاف في ذكرى ميلاد الإمام محمد سيد طنطاوي: عرف بفكره الوسطي ومعالجة القضايا بفقه متوازن

قبل عرض آخر حلقتين، ابن النادي يتصدر "شاهد"

الذكرى الـ97 لميلاد الإمام الأكبر، كيف أسس الشيخ طنطاوي مدرسة الاعتدال؟

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف في ذكرى ميلاد الإمام محمد سيد طنطاوي: عرف بفكره الوسطي ومعالجة القضايا بفقه متوازن

الذكرى الـ97 لميلاد الإمام الأكبر، كيف أسس الشيخ طنطاوي مدرسة الاعتدال؟

ملتقى الأزهر: الإمام أبو حنيفة كان منهجه التيسير والرفق بالناس في فقه المعاملات

المزيد
الجريدة الرسمية