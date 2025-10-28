تقارير إسبانية تكشف مصير فينيسيوس مع ريال مدريد بعد أزمة الكلاسيكو

كشفت تقارير إسبانية أن نادي ريال مدريد لن يفرض أي عقوبة على النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد تصرفه الغاضب أثناء خروجه من أرض الملعب في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

وكان فينيسيوس قد أبدى غضبه الشديد واستياءه بعد استبداله في الدقيقة 72 من اللقاء الذي انتهى بفوز ريال مدريد 2-1 على برشلونة ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبحسب إذاعة “كادينا سير” أن إدارة النادي ترى أن الأمر يحتاج إلى حوار مباشر بين فينيسيوس والمدرب تشابي ألونسو، مؤكدة أن القرار النهائي بشأن الموقف سيكون بيد المدرب وحده دون أي تدخل إداري.

ومن جانبه قال ألونسو في المؤتمر الصحفي عقب الكلاسيكو حول تصرف فينيسيوس:" سنتحدث عن هذه الأمور في غرفة الملابس، بالطبع ".

