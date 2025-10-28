الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر في نوفمبر

يستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، حيث تأتي بداية الإعداد بإقامة معسكر والمقرر انطلاقه في الإمارات يوم 10 نوفمبر المقبل.

ويشارك منتخب مصر في دورة الإمارات الودية الدولية، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر المقبل.

ويخوض منتخب مصر مباراتين فقط في الدورة.

مواعيد مباريات دورة الإمارات الودية

تشهد دورة الإمارات أربع مباريات، بحيث يخوض كل فريق مباراتين خلال المنافسات.. جاءت مواعيدها كالتالي:

إيران × كاب فيردي – 13 نوفمبر

مصر × أوزبكستان – 14 نوفمبر

مباراة المركز الثالث – 17 نوفمبر (وتجمع الفريقين الخاسرين في أول مباراتين)

المباراة النهائية – 18 نوفمبر (تجمع الفريقين الفائزين في أول مباراتين) 

كما اتفق اتحاد الكرة على إقامة مباراة ودية  أمام نيجيريا يوم 14 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا 2026 بالمغرب.

