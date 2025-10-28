كريستيانو ضد بنزيما، التشكيل المتوقع لمباراة النصر واتحاد جدة بكأس خادم الحرمين

يحل نادي اتحاد جدة ضيفًا ثقيلًا على غريمه النصر، في مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين السعودي لموسم 2025-2026.

موعد مباراة النصر ضد اتحاد جدة



تقام مباراة النصر ضد اتحاد جدة، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الأول بارك (معقل العالمي).



وحصلت مجموعة قنوات (ثمانية)، على حقوق بث هذه المباراة، كونها الناقل الحصري لمواجهات البطولات السعودية، وتقرر أن يكون معلق مباراة الاتحاد والنصر المرتقبة، هو مشاري القرني عبر قناة ثمانية 1.

التشكيل المتوقع لـ اتحاد جدة

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

الدفاع: ماريو ميتاي، دانيلو بيريرا، سيميتش، الشنقيطي.

الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، حسام عوار.

الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، بيرجوين.

التشكيلة المتوقعة لفريق النصر

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: نواف بوشل، مارتينيز، سيماكان، سلطان الغنام

الوسط: جواو فيليكس، عبد الله الخيبري، أنخيلو

الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، كينجسلي كومان.



ويسعى النصر لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، بعدما نجح في سحق نادي جدة برباعية نظيفة، في مباراة دور الـ32، التي أقيمت يوم 23 سبتمبر الماضي، وفي اليوم نفسه، نجح الاتحاد في التأهل بهدف نظيف على حساب الوحدة.



تاريخ مواجهات النصر والاتحاد في جميع البطولات

- التقى الفريقان في 85 مباراة بمختلف المسابقات من قبل، حقق خلالها النصر الفوز في 27 مباراة، مقابل 37 انتصارًا لفريق الاتحاد، بينما تعادلا في 21 مواجهة.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو النصر 141 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 164 هدفًا من لاعبي الاتحاد.

- وعلى صعيد بطولة كأس الملك، التقى الفريقان في 8 مباريات سابقة في كأس خادم الحرمين الشريفين، حقق خلالها النصر الفوز في ثلاث مباريات، ومثلهم ثلاث انتصارات لفريق الاتحاد، بينما تعادلا في مواجهتين.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو النصر 24 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 27 هدفًا من لاعبي الاتحاد.

- وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات جمعت بين الفريقين، فقد نجح النصر في حسم ثلاث مواجهات، مقابل انتصارين لفريق الاتحاد السعودي.

