هاني أبوريدة يكشف حقيقة وجود خلاف مع وزير الرياضة

نفى هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، ما تردد حول وجود خلاف مع وزير الرياضة أشرف صبحي، وما أثير حول تدخل وزير الرياضة في شئون اتحاد الكرة.

وقال المهندس هاني أبو ريدة: الكلام عار تمام من الصحة وأن وزير الرياضة حريص على مساندة اتحاد الكرة، والدليل على الجلسة الأخيرة بين الطرفين للحديث عن مستقبل الكرة المصرية.

وتناول الاجتماع الخطط المستقبلية الخاصة بجميع المنتخبات الوطنية لكرة القدم، والتي تهدف الي دعم المنتخبات الكروية؛ بما يتناسب مع التحديات والمنافسات بالمناسبات المختلفة والتي تخوضها جميع الفرق القومية الكروية بمختلف الأعمار السنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.