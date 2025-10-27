الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هاني أبوريدة يكشف حقيقة وجود خلاف مع وزير الرياضة

هاني أبو ريدة رئيس
هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة

 نفى هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، ما تردد حول وجود خلاف مع وزير الرياضة أشرف صبحي، وما أثير حول تدخل وزير الرياضة في شئون اتحاد الكرة.

وقال المهندس هاني أبو ريدة: الكلام عار تمام من الصحة وأن وزير الرياضة حريص على مساندة اتحاد الكرة، والدليل على الجلسة الأخيرة بين الطرفين للحديث عن مستقبل الكرة المصرية.

وتناول الاجتماع الخطط المستقبلية الخاصة بجميع المنتخبات الوطنية لكرة القدم، والتي تهدف الي دعم المنتخبات الكروية؛ بما يتناسب مع التحديات والمنافسات بالمناسبات المختلفة والتي تخوضها جميع الفرق القومية الكروية بمختلف الأعمار السنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هاني ابوريده اتحاد الكرة أشرف صبحي وزير الرياضة

مواد متعلقة

هاني أبوريدة: هناك تنسيق كامل بين منتخب مصر وبيراميدز لحل أزمة كأس العرب

منتخب مصر يواجه نيجيريا وديا

قناة ريال مدريد تستعرض آخر استعدادات ملعب سانتياجو بيرنابيو قبل لقاء برشلونة (فيديو)

بالعلامة الكاملة، أرقام بايرن ميونخ هذا الموسم

مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة تتصدر أغلفة الصحف العالمية (صور)

سانتياجو بيرنابيو بسقف مغلق في الكلاسيكو

تقارير تكشف تسريبا هاما لتشكيل برشلونة في الكلاسيكو

مارسيليا يتعثر أمام لانس في الدوري الفرنسي

الأكثر قراءة

إضراب ووقفة احتجاجية لـ عمال الأهلي داخل فرعي التجمع والشيخ زايد

7 أسباب وراء انهيار ليفربول وابتعاده عن صدارة البريميرليج

إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا والهند أبرزهم، رسالة السيسي لـ 23 سفيرا جديدا

وزيرة التضامن تفتتح المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بالجيزة (صور)

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 لجميع العاملين بالدولة

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

السوبر المصري، المسابقات تخطر الأندية الأربعة باستبعاد دونجا من النسخة المقبلة

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. خريطة مقاعد الأحزاب في لجان مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المال لا ينقذ من العذاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 بسورة الليل

رحلة في فكر إبراهيم الدسوقي، أقوال مزعومة مثيرة للجدل بين التأويل الصوفي ورؤية منتقديه

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

المزيد
الجريدة الرسمية