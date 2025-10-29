انتشال سيارة ملاكي سقطت من ترعة بالبدرشين ونجاة قائدها بأعجوبة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة من انتشال سيارة ملاكي سقطت داخل ترعة في البدرشين، ونتج عنها إصابة قائدها الذي تم نقله للمستشفى وتم التحفظ على السيارة.

وتواصل قوات المباحث العامة جمع المعلومات والتحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بسقوط سيارة في إحدى الترع بالبدرشين، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص سقوط سيارة في ترعة بطريق سقارة بالبدرشين، نتج عنها إصابة شخص جراء الحادث، وتم نقله إلى المستشفى، واستخراج السيارة من الترعة ورفع حطام الحادث الكامل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

