مصرع طفل وإصابة شقيقه في حريق بالطالبية

لقي طفل مصرعه وأصيب شقيقه، اليوم، إثر نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على النيران فور تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة.

وعند فحص قوات الأمن لمكان الحادث، تم العثور على الطفل المتوفي وشقيقه المصاب، حيث نُقلا على الفور إلى المستشفى العام لتلقي العلاج. وتواصل الجهات المختصة التحقيق لمعرفة أسباب نشوب الحريق.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق الذي نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية هو انفجار أسطوانة بوتاجاز.

ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص ومعاينة آثار الحريق لكشف ملابساته، عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد والسيطرة على النيران.

وتواصل الجهات الأمنية التحقيق لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث.

حيث يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الطالبية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.