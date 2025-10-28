الأربعاء 29 أكتوبر 2025
مصرع طفل وإصابة شقيقه في حريق بالطالبية

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق شقة بالطالبية،فيتو

لقي طفل مصرعه وأصيب شقيقه، اليوم، إثر نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على النيران فور تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة.

وعند فحص قوات الأمن لمكان الحادث، تم العثور على الطفل المتوفي وشقيقه المصاب، حيث نُقلا على الفور إلى المستشفى العام لتلقي العلاج. وتواصل الجهات المختصة التحقيق لمعرفة أسباب نشوب الحريق.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق الذي نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية هو انفجار أسطوانة بوتاجاز. 

ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص ومعاينة آثار الحريق لكشف ملابساته، عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد والسيطرة على النيران. 

وتواصل الجهات الأمنية التحقيق لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث.

حيث يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الطالبية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

