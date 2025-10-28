قررت نيابة الجيزة إخلاء سبيل سائق التوك توك المتهم في جريمة مقتل أطفال اللبيني في فيصل على ذمة التحقيقات.

وقررت جهات التحقيق المختصة، تجديد حبس المتهم بقتل ضحايا فيصل 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقضى المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم 12 ساعة كاملة داخل غرفة التحقيقات، سرد خلالها تفاصيل جريمته التى هزت منطقتي فيصل والهرم من بشاعتها، زاعما –على حد قوله– أن ما حدث لم يكن سوى “نزوة” انقلبت إلى مأساة دموية.

وبحسب اعترافاته، قال المتهم: «أنا مطلق مراتي ومخلفتش عيال، واتعرفت على الست دي من 3 أشهر، كنت فاكرها هتبقى علاقة يومين، لكن الموضوع قلب جد».



وأضاف أنه تعرف على والدة الأطفال قبل نحو 3 أشهر، وكانت تشكو له من خلافاتها المستمرة مع زوجها ورغبتها في الطلاق، فاستغل الموقف وعرض عليها الإقامة معه في شقة مستأجرة بمنطقة الهرم، مؤكدا أنها وافقت واصطحبت معها أطفالها الثلاثة.

وأشار المتهم إلى أنهما ادعيا أمام الأطفال أنهما متزوجان، حتى يتمكنا من العيش معا دون إثارة الشبهات، خاصة أن أكبر الأبناء سيف الدين، كان في سن تسمح له بفهم ما يجري.

وتابع في اعترافاته الصادمة أن السيدة بعد فترة طالبته بالزواج الرسمي عقب طلاقها من زوجها، لكنها –بحسب قوله– بدأت تهدده وتطالبه بالارتباط، وهو ما لم يكن يرغب فيه، خاصة بعدما ساورته الشكوك في علاقتها بآخرين كما زعم، وهنا قرر التخلص منها نهائيا خوفا من الفضيحة.

وقال المتهم: قررت أخلص منها بهدوء، حطيتلها سم في العصير، وبعدها بيومين خلصت على عيالها بنفس الطريقة، إلا واحد رميته في الترعة».

وأضاف أن الأطفال كانوا ينادونه بـ بابا، وخشي أن يفضحوا أمره أو يبلغوا الشرطة، فقرر التخلص منهم جميعا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.