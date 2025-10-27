الإثنين 27 أكتوبر 2025
إخماد حريق اندلع داخل شقة سكنية في العجوزة

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

تمكنت  قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة العجوزة دون وقوع أى إصابات.

حريق شقة العجوزة


كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العجوزة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط حريق شقة سكنية بالعجوزة لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية