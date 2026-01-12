أعمال جمعت بين عابد فهد وسلافة معمار قبل "سعادة المجنون"

18 حجم الخط

مع اقتراب موسم رمضان 2026 الدرامي، تتجه أنظار جمهور الدراما السورية إلى عدد من الأعمال المنتظرة، وفي مقدمتها المسلسل السوري سعادة المجنون، الذي يحظى بترقب واسع لما يحمله من عناصر فنية قوية وقصة مشوقة.

ومسلسل سعادة المجنون من إخراج سيف الدين السبيعي وسيناريو وحوار علاء المهنا، ومعالجة درامية زهير الملا، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب الثلاثية الفنية المميزة كل من نظلي الرواس، ولين بكري، وجلال شموط، وطارق مرعشلي، وخالد شباط، ودلع نادر، وولاء عزام، وإيهاب شعبان، وهبة نور، وجيانا عنيد، وبلال مارتيني، وجهاد سعد، وتولاي هارون، وجمال العلي، وعبد الرحمن قويدر، ومصطفى المصطفى، ووائل زيدان، وآدم الشامي وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل سعادة المجنون في 30 حلقة حول علاقات متشابكة وصراعات متعددة تكشف وتناقش عدد من القضايا الهامة كالتهريب وتجارة المخدرات والفساد فضلًا عن الصراعات العائلية.

والعمل لا يلفت الانتباه فقط بقصته، بل أيضًا بالثنائية الفنية التي تجمع بين عابد فهد وسلافة معمار، فهذا العمل يعد تعاون جديد يعيد إلى الأذهان نجاحات سابقة جمعتهما وأكدت وجود كيمياء فنية خاصة بينهما، مما زاد من توقعات الجمهور نحو العمل، ومن أبرز الأعمال الفنية التي جمعت بينهما:

مسلسل قلم حمرة

يعد مسلسل قلم حمرة من أبرز الأعمال التي جمعت بين سلافة معمار وعابد فهد، وقدم الثنائي أداء لافتًا أكدت على أن حضورهما معًا يعني أن العمل الفني سيكون على مستوى عال.

وتدور أحداث مسلسل قلم حمرة حول شخصية ورد (سلافة معمار)، كاتبة النصوص السينمائية المقيمة في دمشق، التي تقودها الظروف إلى أحد المعتقلات السياسية، فتتبدل حياتها وتتعرض لضربات قاسية على مختلف المستويات.

مسلسل أوركيديا

يأتي مسلسل أوركيديا ضمن الأعمال التي جمعت بين عابد فهد وسلافة معمار، وهو عمل يدور في قالب خيالي حول العلاقات والصراعات التي تجمع بين ثلاث ممالك، وهو عمل من إخراج حاتم علي ومن بطولة جمال سليمان، سلوم حداد، عابد فهد، سلافة معمار، سامر المصري، قيس شيخ نجيب

مسلسل بيروت 303

ويعتبر مسلسل بيروت 303 من أحدث الأعمال التي جمعت بين عابد فهد وسلافة معمار وأدى الثنائي فيه دور زوجين يواجهان مشكلات عديدة وتنتهي الأحداث بأن هذه المشكلات تسببت في عودتهما لبعضهما البعض في الأخير.

ومسلسل بيروت 303 من بطولة عابد فهد وسلافة معمار ونادين الراسي ومعتصم النهار وجيري غزال والمسلسل من تأليف سيف رضا حامد، ومن إخراج إيلي السمعان وإنتاج شركة الصباح.

