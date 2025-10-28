تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب داخل محل مأكولات بمنطقة غرب الاستاد بمدينة بنها، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

السيطرة على حريق نشب داخل محل مأكولات ببنها

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد باندلاع الحريق داخل المحل، وعلى الفور انتقلت القوات إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن سبب الحريق تسرب غاز داخل المحل، وتمكنت القوات من السيطرة الكاملة على النيران ومنع امتدادها للمحال والمناطق المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

