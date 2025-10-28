الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السيطرة على حريق نشب داخل محل مأكولات ببنها

حريق داخل محل مأكولات
حريق داخل محل مأكولات ببنها، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب داخل محل مأكولات بمنطقة غرب الاستاد بمدينة بنها، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

كراسي لذوي الإعاقة وفرص عمل، أبرز طلبات المواطنين من محافظ القليوبية

محمد عبد الجليل يكتب: مَن يُحاسِب محافظ القليوبية؟.. ​دم الطفل سليم يلطخ رداء أيمن عطية!.. ​بالوعات الموت تبتلع الأبرياء... ورئيس الحي مشغول بـ 'لم الجباية'!

السيطرة على حريق نشب داخل محل مأكولات ببنها 

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد باندلاع الحريق داخل المحل، وعلى الفور انتقلت القوات إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن سبب الحريق تسرب غاز داخل المحل، وتمكنت القوات من السيطرة الكاملة على النيران ومنع امتدادها للمحال والمناطق المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قوات الحماية المدنية بالقليوبية محافظ القليوبية مديرية أمن القليوبية

مواد متعلقة

كراسي لذوي الإعاقة وفرص عمل، أبرز طلبات المواطنين من محافظ القليوبية

محافظ القليوبية يصدر قرارا بإلغاء ندب عدد من رؤساء المدن

المشدد 10 سنوات لطالب وعاطل للاتجار بالمخدرات في القليوبية

ضبط سائق ميكروباص تعدى على راكب في القليوبية

الأكثر قراءة

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

القادسية يتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بثلاثية أمام الحزم

رونالدو ضد بنزيما، التشكيل الرسمي لمباراة النصر والاتحاد بكأس خادم الحرمين

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية

تشمل 162 قيادة، وزيرة التنمية المحلية تعتمد الحركة السنوية للمحليات

أبوريدة يفتتح دبلومة التدريب الأفريقية للرخصة A8 (صور)

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يوازن الآباء بين الحزم واللين في تربية الأبناء دون قسوة؟ أمين الفتوى يجيب(فيديو)

لماذا يكره الشيطان توبة الإنسان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم العدول عن الوعد بالبيع؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إعلام عبري: نتنياهو أطلع الإدارة الأمريكية على الرد العسكري بغزة