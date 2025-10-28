تجميل الأكشاك الكهربائية بالجيزة برسومات فرعونية استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن تنفيذ أعمال تجميل وتحسين الصورة البصرية بعدد من القطاعات بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تتضمن رسم جداريات ورسومات فرعونية على الأكشاك الكهربائية، في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضح المحافظ أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لتجميل الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف، مشيرًا إلى أن الرسومات الفرعونية تعكس عمق الحضارة المصرية القديمة وتضفي طابعًا فنيًا راقيًا على المشهد العام للمحافظة، بما يبرز الهوية البصرية لمحافظة الجيزة أمام الزوار من داخل مصر وخارجها.

وأكد المهندس عادل النجار أن أعمال التجميل يتم تنفيذها بأيدي فنانين تشكيليين وشباب موهوبين، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، في إطار مبادرة تهدف إلى دمج الفن في المظهر الحضاري للمدينة وتحسين البيئة البصرية بالشكل الذي يعكس أصالة وتاريخ الجيزة العريق.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير بدأت بعدد من المواقع بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم تعميم التجربة تدريجيًا على باقي المناطق والمحاور الرئيسية المؤدية للمتحف المصري الكبير، ضمن خطة شاملة لتطوير وتجميل المحافظة استعدادًا لهذا الحدث العالمي.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة الجيزة على إظهار الصورة الحضارية لمصر أمام العالم، تزامنًا مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يمثل أحد أبرز الصروح الثقافية والسياحية على مستوى العالم.

