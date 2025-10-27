محافظ الجيزة: توفير مولدات كهربائية خاصة باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة صباح اليوم الإثنين اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، وذلك لمرافقته في جولة تفقدية موسعة للوقوف على الاستعدادات النهائية والتجهيزات الخاصة برفع كفاءة وتحسين الرؤية البصرية، وتطوير الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، وذلك قبل أيام من الافتتاح الرسمي.



وشارك في الجولة هند عبدالحليم نائب المحافظ والدكتور عبدالله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية.



وخلال الجولة اطمأن مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الجيزة على نسب تنفيذ أعمال التطوير الجارية بمختلف المواقع والطرق والمحاور الحيوية المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، كما تابعا التجهيزات الخاصة باستقبال الوفود الرسمية والدولية المقرر مشاركتها في فعاليات الافتتاح المرتقب.



وشملت الجولة تفقد ميدان الرماية وطريق الإسكندرية الصحراوي ومحيط مطار سفنكس ومحيط وداخل المتحف المصري الكبير، لمتابعة أعمال الرصف والتجميل والتنسيق العام بما يعكس المظهر الحضاري اللائق بمكانة مصر وتاريخها العريق.



كما تفقدا التجهيزات الجارية داخل المتحف المصري الكبير وقاعات العرض المختلفة، حيث كان في استقبالهما الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف، الذي استعرض مراحل الإعداد النهائية وخطط استقبال الزوار والوفود الدولية.



وشدد الجانبان خلال الجولة على أهمية جاهزية جميع المرافق والخدمات وتوفير الإجراءات التأمينية والفنية اللازمة كما تم التأكيد على شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بضرورة توافر العدد الكافي من المولدات الكهربائية الاحتياطية وتفعيل أنظمة التشغيل البديلة، لضمان استمرارية التغذية الكهربائية دون انقطاع خلال احتفالية الافتتاح الرسمي.



وأكدا أن المتحف المصري الكبير يمثل أيقونة جديدة للهوية المصرية ورسالة حضارية للعالم تعكس عظمة التاريخ المصري القديم وتطور الحاضر الحديث



ومن جانبه أوضح محافظ الجيزة أن المحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية الخاصة بتطوير المنطقة بالكامل ورفع كفاءتها استعدادًا للحدث التاريخي، مشيرًا إلى أن الجيزة تسخر كل إمكاناتها لتوفير بيئة تنظيمية وحضارية مشرفة أمام ضيوف مصر والعالم، موضحًا أن الأعمال تشمل تطوير المسطحات الخضراء، وأعمال الإنارة والتجميل ورفع كفاءة الطرق والمحاور، لضمان حركة مرورية ميسرة خلال فعاليات الافتتاح وما بعدها.



