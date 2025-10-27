أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة

تشهد محافظة الجيزة استعدادات مكثفة لاستقبال الحدث العالمي المنتظر، احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير 2025، حيث أعلنت المحافظة عن توزيع شاشات عرض عملاقة في عدد من الميادين والمناطق الحيوية لتمكين المواطنين من متابعة فعاليات الافتتاح التاريخي لحظة بلحظة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على إتاحة المشاركة الشعبية في هذا الحدث العالمي، الذي يُعد أحد أهم المشاريع الثقافية والسياحية في القرن الحادي والعشرين، ويعكس مكانة مصر كوجهة حضارية عالمية.

أماكن شاشات العرض في الجيزة

وحددت محافظة الجيزة عددًا من المواقع التي ستُقام بها شاشات العرض، من أبرزها:

ميدان مصطفى محمود بالعجوزة

ميدان الجلاء بالدقي

أمام جامعة القاهرة

ميدان الكيت كات بإمبابة

ميدان النافورة بالمريوطية – الطالبية

أمام مبنى وزارة الري بالوراق

أرض المطاحن بشارع فيصل

حديقة سفاري بالمنيرة

مجلس مدينة أوسيم

شارع البنك بكرداسة

مركز شباب أبو النمرس

مدخل شارع النيل السعيد بالبدرشين

مجلس مدينة الحوامدية



وأكدت المحافظة أن هذه الشاشات ستبدأ بث فعاليات الافتتاح في توقيت موحّد، مع توفير أماكن مخصصة للجمهور لمتابعة الحدث في أجواء احتفالية آمنة ومنظمة، مع تطبيق جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح عروضًا فنية وثقافية عالمية، وإطلالة مبهرة على أهرامات الجيزة، إلى جانب حضور شخصيات دولية بارزة، ليكون هذا الحدث رسالة سلام وتاريخ وحضارة من مصر إلى العالم.

ويُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من كنوز الفراعنة، أبرزها مجموعة الملك توت عنخ آمون التي تُعرض كاملة لأول مرة.





