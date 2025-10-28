الجيزة في ثوبها الجديد، المتحف المصري الكبير يكتب فصلا جديدا من الحضارة (صور)

تعيش محافظة الجيزة هذه الأيام واحدة من أعظم مراحل تحولها التاريخي، فبعد عقود من الانتظار، يوشك أن يُفتح للعالم صرح فريد من نوعه وهو المتحف المصري الكبير، الذي يوصف بأنه أكبر متحف أثري في العالم، وأيقونة جديدة في سجل الحضارة الإنسانية.

لكن هذا الإنجاز لا يقتصر على كونه مشروعًا أثريًّا فحسب، بل هو مشروع وطني شامل غيَّر وجه الجيزة عمرانيًّا وسياحيًّا واقتصاديًّا، لتظهر المدينة في ثوب جديد يليق بتاريخها ومكانتها كأرض الأهرامات ومهد التاريخ.

حلم بدأ منذ عقود

في عام 2002، وُضعت اللبنة الأولى لإنشاء المتحف المصري الكبير (GEM) بعد أن أدركت الدولة المصرية الحاجة إلى متحف ضخم يستوعب كنوزها الأثرية التي لم تعد تتسع لها قاعات المتحف المصري بالتحرير.



تم اختيار موقع فريد على بعد كيلومترات قليلة من أهرامات الجيزة ليكون المتحف امتدادًا بصريًّا وروحيًا للحضارة التي شيّدتها الأيادي المصرية قبل أكثر من 7000 عام.



واليوم، بعد أكثر من عقدين من العمل المتواصل، يقف المتحف شامخًا على مساحة تتجاوز 500 ألف متر مربع، يضم بين جدرانه أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، منها ما يُعرض لأول مرة أمام الجمهور.



تصميم يدمج الماضي بالحاضر

من يقترب من مبنى المتحف يدرك فورًا أنه أمام تحفة معمارية عالمية، صممه المعماري الإيرلندي هينغان ماك فيي الذي استلهم خطوطه من هندسة الأهرامات وزواياها، فكان الشكل الهرمي هو الطابع المهيمن على التصميم، مع واجهة زجاجية ضخمة تعكس ضوء الشمس لتغمر القاعات بأجواء دافئة تشبه صحراء الجيزة القديمة.



وعند المدخل الرئيسي، ينتصب تمثال رمسيس الثاني في مشهد مهيب يرحّب بالزوار، وقد تم نقله من ميدان رمسيس بالقاهرة بعد عملية هندسية معقدة تابعها المصريون والعالم بشغف.

جولة داخل أروقة المتحف

وفي جولة داخل أروقة المتحف، يجد الزائر نفسه أمام رحلة في الزمن، تبدأ من العصور الفرعونية الأولى مرورًا بعصر الدولة الحديثة ثم العصرين اليوناني والروماني.



ويُعد جناح الملك توت عنخ آمون أبرز ما ينتظره العالم، إذ يضم مجموعة توت الكاملة المكونة من أكثر من 5,000 قطعة أثرية، تُعرض لأول مرة مجتمعة في مكان واحد.



وتم تجهيز قاعات العرض بأحدث أنظمة الإضاءة والتهوية، مع اعتماد تقنيات رقمية تتيح للزائر التفاعل مع المعروضات عبر الشاشات الذكية، مما يجعل التجربة مزيجًا من المتعة والمعرفة.



خطة تطوير شاملة للبنية التحتية

لم يكن افتتاح المتحف المصري الكبير مجرد حدث ثقافي، بل نقطة انطلاق لمشروع تنموي ضخم يغير وجه محافظة الجيزة بأكملها، وخلال السنوات الأخيرة، تم تنفيذ خطة تطوير شاملة للبنية التحتية، شملت:

تطوير الطرق المؤدية إلى المتحف مثل طريق الفيوم والطريق الدائري.

إنشاء محاور مرورية جديدة لتسهيل وصول الزوار والسياح.

تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات لتصبح منطقة سياحية عالمية متكاملة.

بناء فنادق ومنتجعات ومطاعم لخدمة السائحين من مختلف الجنسيات.

المتحف المصري الكبير رسالة حضارية إلى العالم

اختارت الدولة المصرية أن يكون افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا عالميًا، تدعى إليه شخصيات دولية من قادة ورؤساء وفنانين وباحثين من مختلف دول العالم، ليشهدوا ولادة أكبر متحف للحضارة في التاريخ الحديث، وهذا الافتتاح، سيشكل علامة فارقة في السياحة الثقافية، ورسالة واضحة بأن مصر قادرة على الجمع بين الأصالة والتطور في آن واحد.

