الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القومي للبحوث يناقش دور الصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث
ads

نظّم معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث ندوة علمية بعنوان "دور الصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي"، بالقاعة الجديدة بالمركز، تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، وإشراف الدكتورة منال رمضان، عميد معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، وبرئاسة الدكتور أحمد سعيد، رئيس قسم الصناعات الغذائية وعميد المعهد السابق.

شهدت الندوة حضور نخبة من الأساتذة والباحثين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية المحلية والدولية، إلى جانب ممثلين عن الشركات والمصانع العاملة في مجال الصناعات الغذائية، في إطار تعزيز التعاون بين البحث العلمي وقطاع الصناعة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتناولت الندوة عددًا من الموضوعات الحيوية المرتبطة بتطوير قطاع الصناعات الغذائية، من أبرزها:

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات الغذائية باعتبارها ركيزة أساسية في تعزيز الأمن الغذائي.

تطوير جودة وسلامة المنتجات الغذائية وفقًا للمعايير الدولية.

التكنولوجيات الحديثة في التعبئة والتغليف ودورها في إطالة عمر المنتجات والحفاظ على قيمتها الغذائية.

إنتاج الأغذية الوظيفية وتعظيم الاستفادة من النواتج الثانوية لتقليل الفاقد وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

وأكد المشاركون أن الأمن الغذائي يمثل أولوية وطنية تتطلب تكامل الجهود بين مؤسسات البحث العلمي والقطاع الصناعي، مؤكدين أهمية تبني الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة الإنتاج الغذائي.

وفي ختام الندوة، أعربت الدكتورة منال رمضان عن شكرها لجميع الحضور والمشاركين، مؤكدة أن هذه الفعالية تأتي في إطار دور المعهد في دعم الابتكار البحثي وتطوير الصناعات الغذائية المصرية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعم المشروعات الصغيرة معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية مشروعات الصغيرة والمتوسطة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة: توفير مولدات كهربائية خاصة باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

أعمال تطوير شاملة حول المتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح المرتقب

البيئة تشكل لجنة تفتيش عاجلة لفحص انبعاثات محطة خلط خرسانة بالمنوفية

خطة تطوير شاملة بالجيزة استعدادا لاستقبال زوار المتحف المصري الكبير

"البيئة" تطلق حملة كبرى لتنظيف شاطئ سيد درويش بالإسكندرية

الجيزة تواصل تجميل محيط المتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح العالمي

رائحة غاز تُثير القلق في كفر طهرمس، ومحافظة الجيزة تُوضح السبب

عبور جديد، أحدث صورة للممشى السياحي الرابط بين الأهرامات والمتحف المصري الكبير

الأكثر قراءة

الدوري المصري، الاتحاد يتأخر أمام وادي دجلة بهدف في الشوط الأول

تموين الإسكندرية: إجراءات قانونية ضد مالك طلمبة وقود غير مرخصة فى الإسكندرية

أحمد الجابري.. مسيرة حافلة من العمل الوطني والتفاف شعبي كبير حوله يقلب الموازين

رسالة غامضة من توفيق عكاشة للمصريين تثير الجدل وتفتح باب التكهنات

أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة

معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، حين تلتقي العدالة ببراءة الطفولة (صور)

الفاشر، مناوي يقر بسقوط المدينة الاستراتيجية واتهام الدعم السريع بارتكاب مجازر جماعية

رسميا، مسابقات اتحاد الكرة ترسل ردها على استفسار الزمالك (مستند)

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى قلى، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 3 من سورة الضحى

المفتي السابق: الشعوب لا تنتصر في معارك التنمية والتكنولوجيا بالنوايا الحسنة

ما حكم اليمين المعلقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية