القومي للبحوث يناقش دور الصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي

نظّم معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث ندوة علمية بعنوان "دور الصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي"، بالقاعة الجديدة بالمركز، تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، وإشراف الدكتورة منال رمضان، عميد معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، وبرئاسة الدكتور أحمد سعيد، رئيس قسم الصناعات الغذائية وعميد المعهد السابق.

شهدت الندوة حضور نخبة من الأساتذة والباحثين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية المحلية والدولية، إلى جانب ممثلين عن الشركات والمصانع العاملة في مجال الصناعات الغذائية، في إطار تعزيز التعاون بين البحث العلمي وقطاع الصناعة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتناولت الندوة عددًا من الموضوعات الحيوية المرتبطة بتطوير قطاع الصناعات الغذائية، من أبرزها:

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات الغذائية باعتبارها ركيزة أساسية في تعزيز الأمن الغذائي.

تطوير جودة وسلامة المنتجات الغذائية وفقًا للمعايير الدولية.

التكنولوجيات الحديثة في التعبئة والتغليف ودورها في إطالة عمر المنتجات والحفاظ على قيمتها الغذائية.

إنتاج الأغذية الوظيفية وتعظيم الاستفادة من النواتج الثانوية لتقليل الفاقد وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

وأكد المشاركون أن الأمن الغذائي يمثل أولوية وطنية تتطلب تكامل الجهود بين مؤسسات البحث العلمي والقطاع الصناعي، مؤكدين أهمية تبني الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة الإنتاج الغذائي.

وفي ختام الندوة، أعربت الدكتورة منال رمضان عن شكرها لجميع الحضور والمشاركين، مؤكدة أن هذه الفعالية تأتي في إطار دور المعهد في دعم الابتكار البحثي وتطوير الصناعات الغذائية المصرية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة.

