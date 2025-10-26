البيئة تشكل لجنة تفتيش عاجلة لفحص انبعاثات محطة خلط خرسانة بالمنوفية

شكلت وزارة البيئة لجنة تفتيش عاجلة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لفحص شكوى أهالي قرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بشأن انبعاثات محطة خلط خرسانة تسببت في تضرر السكان والزراعات المجاورة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن اللجنة ضمت ممثلين عن فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، ومجلس مدينة أشمون، ومديرية الزراعة بالمنوفية، حيث انتقلت على الفور إلى موقع الشكوى وأجرت معاينة ميدانية شاملة طبقًا لأحكام القرار رقم 397 لسنة 2024 الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة.

وخلال الفحص، رصدت اللجنة عددًا من المخالفات البيئية والإدارية داخل موقع التشغيل، أبرزها عدم الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وغياب السجل البيئي وسجل المخلفات الخطرة، إلى جانب تجاوز مستويات الأتربة والضوضاء الحدود القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية.

وأشار التقرير الميداني إلى أن إدارة الموقع أرجعت مصدر الانبعاثات إلى كسر مفاجئ في ماسورة تفريغ الأسمنت، مؤكدة التزامها باتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة تشمل تغطية خزانات الأسمنت والسيور الناقلة، وتركيب ستائر عازلة على السور لحماية الزراعات المجاورة.

من جانبها، شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة التعامل السريع والحاسم مع المخالفات البيئية لحماية صحة المواطنين، مؤكدة أن إدارة الموقع تعهدت بتقديم خطة إصحاح بيئي خلال أسبوع للهيئة العامة للتنمية الصناعية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وضمان تحقيق التوافق البيئي الكامل.

وتواصل وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية متابعة الموقف ميدانيًا للتأكد من تنفيذ خطة الإصلاح البيئي وتلافي أي تكرار للانبعاثات حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين بمحافظة المنوفية.



