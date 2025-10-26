الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

البيئة تشكل لجنة تفتيش عاجلة لفحص انبعاثات محطة خلط خرسانة بالمنوفية

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض

 شكلت وزارة البيئة لجنة تفتيش عاجلة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لفحص شكوى أهالي قرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بشأن انبعاثات محطة خلط خرسانة تسببت في تضرر السكان والزراعات المجاورة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن اللجنة ضمت ممثلين عن فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، ومجلس مدينة أشمون، ومديرية الزراعة بالمنوفية، حيث انتقلت على الفور إلى موقع الشكوى وأجرت معاينة ميدانية شاملة طبقًا لأحكام القرار رقم 397 لسنة 2024 الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة.

وخلال الفحص، رصدت اللجنة عددًا من المخالفات البيئية والإدارية داخل موقع التشغيل، أبرزها عدم الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وغياب السجل البيئي وسجل المخلفات الخطرة، إلى جانب تجاوز مستويات الأتربة والضوضاء الحدود القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية.

وأشار التقرير الميداني إلى أن إدارة الموقع أرجعت مصدر الانبعاثات إلى كسر مفاجئ في ماسورة تفريغ الأسمنت، مؤكدة التزامها باتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة تشمل تغطية خزانات الأسمنت والسيور الناقلة، وتركيب ستائر عازلة على السور لحماية الزراعات المجاورة.

من جانبها، شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة التعامل السريع والحاسم مع المخالفات البيئية لحماية صحة المواطنين، مؤكدة أن إدارة الموقع تعهدت بتقديم خطة إصحاح بيئي خلال أسبوع للهيئة العامة للتنمية الصناعية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وضمان تحقيق التوافق البيئي الكامل.

وتواصل وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية متابعة الموقف ميدانيًا للتأكد من تنفيذ خطة الإصلاح البيئي وتلافي أي تكرار للانبعاثات حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين بمحافظة المنوفية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشمون بمحافظة المنوفية الهيئة العامة للتنمية الصناعية رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مجلس الوزراء وزارة التنمية المحلية وزارة التنمية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية

مواد متعلقة

خطة تطوير شاملة بالجيزة استعدادا لاستقبال زوار المتحف المصري الكبير

"البيئة" تطلق حملة كبرى لتنظيف شاطئ سيد درويش بالإسكندرية

الجيزة تواصل تجميل محيط المتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح العالمي

رائحة غاز تُثير القلق في كفر طهرمس، ومحافظة الجيزة تُوضح السبب

عبور جديد، أحدث صورة للممشى السياحي الرابط بين الأهرامات والمتحف المصري الكبير

محافظ الجيزة يشارك في افتتاح معرض الوادي الجديد الزراعي الثاني

أخبار مصر اليوم: الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على هذه الطرق غدا.. تعديل مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال أيام.. والسبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الجيزة يتفقد كفاءة الطرق والمسارات المؤدية إلي المتحف المصري الكبير

الأكثر قراءة

ريال مدريد يفوز على برشلونة 2-1 ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني (صور)

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 60 دقيقة

ركلة جزاء وهدف ملغي، نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 15 دقيقة

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 30 دقيقة

الكلاسيكو، ريال مدريد يتقدم على برشلونة 2-1 في شوط أول مثير (صور)

أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني (فيديو)

بهدف أثار الجدل.. فاركو يتقدم على الاسماعيلي في الشوط الأول (فيديو)

فاركو يحقق فوزه الأول في الدوري الممتاز ويعمق جراح الإسماعيلي (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية بر الزوجة بعد وفاتها

هل الذهب الذي تشتريه الزوجة من مصروف البيت ملك لها؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

حكم صيام الأيام البيض من شهر جمادى الأولى1447

المزيد
الجريدة الرسمية