خطة تطوير شاملة بالجيزة استعدادا لاستقبال زوار المتحف المصري الكبير

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتجميل عدد من الشوارع الحيوية بالمحافظة، تشمل شوارع النيل بالعجوزة، ومراد، والجيزة بحي جنوب، في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير واستقبال الزوار من داخل مصر وخارجها.

وأوضح مسؤولو المحافظة أن أعمال التطوير تتضمن رفع كفاءة الأرصفة، وتنسيق المسطحات الخضراء، وتحسين الإضاءة، وإعادة طلاء الواجهات بما يتماشى مع المظهر الحضاري للمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، أحد أهم الصروح الثقافية والسياحية في العالم.

وأكدت المحافظة أن خطة التجميل تأتي في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة الارتقاء بالشكل الجمالي للمحافظة وإبراز الوجه الحضاري لمصر أمام الزوار والسائحين، خاصة مع قرب الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير بمنطقة الهرم.

وتسعى محافظة الجيزة من خلال هذه الأعمال إلى تحسين حركة المرور، وتسهيل تنقل المواطنين والسائحين، وخلق بيئة جاذبة للسياحة والاستثمار، بما يعزز مكانة الجيزة كواجهة ثقافية وسياحية عالمية.

