الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خطة تطوير شاملة بالجيزة استعدادا لاستقبال زوار المتحف المصري الكبير

شوارع الجيزة
شوارع الجيزة
ads

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتجميل عدد من الشوارع الحيوية بالمحافظة، تشمل شوارع النيل بالعجوزة، ومراد، والجيزة بحي جنوب، في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير واستقبال الزوار من داخل مصر وخارجها.

وأوضح مسؤولو المحافظة أن أعمال التطوير تتضمن رفع كفاءة الأرصفة، وتنسيق المسطحات الخضراء، وتحسين الإضاءة، وإعادة طلاء الواجهات بما يتماشى مع المظهر الحضاري للمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، أحد أهم الصروح الثقافية والسياحية في العالم.

وأكدت المحافظة أن خطة التجميل تأتي في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة الارتقاء بالشكل الجمالي للمحافظة وإبراز الوجه الحضاري لمصر أمام الزوار والسائحين، خاصة مع قرب الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير بمنطقة الهرم.

وتسعى محافظة الجيزة من خلال هذه الأعمال إلى تحسين حركة المرور، وتسهيل تنقل المواطنين والسائحين، وخلق بيئة جاذبة للسياحة والاستثمار، بما يعزز مكانة الجيزة كواجهة ثقافية وسياحية عالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحف المصري الكبير محافظة الجيزة تطوير شوارع الجيزة تجميل العجوزة شارع النيل شارع مراد افتتاح المتحف الكبير السياحة في مصر

مواد متعلقة

"البيئة" تطلق حملة كبرى لتنظيف شاطئ سيد درويش بالإسكندرية

الجيزة تواصل تجميل محيط المتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح العالمي

رائحة غاز تُثير القلق في كفر طهرمس، ومحافظة الجيزة تُوضح السبب

عبور جديد، أحدث صورة للممشى السياحي الرابط بين الأهرامات والمتحف المصري الكبير

محافظ الجيزة يشارك في افتتاح معرض الوادي الجديد الزراعي الثاني

أخبار مصر اليوم: الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على هذه الطرق غدا.. تعديل مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال أيام.. والسبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الجيزة يتفقد كفاءة الطرق والمسارات المؤدية إلي المتحف المصري الكبير

انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالجيزة

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 60 دقيقة

ريال مدريد يفوز على برشلونة 2-1 ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني (صور)

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 30 دقيقة

ركلة جزاء وهدف ملغي، نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 15 دقيقة

الكلاسيكو، ريال مدريد يتقدم على برشلونة 2-1 في شوط أول مثير (صور)

بهدف أثار الجدل.. فاركو يتقدم على الاسماعيلي في الشوط الأول (فيديو)

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يخسر من أستون فيلا بهدف في الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية بر الزوجة بعد وفاتها

هل الذهب الذي تشتريه الزوجة من مصروف البيت ملك لها؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

حكم صيام الأيام البيض من شهر جمادى الأولى1447

المزيد
الجريدة الرسمية