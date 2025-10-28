بدء تشغيل شاشات عرض بالميادين لبث مواد توعوية عن المتحف المصري الكبير في الجيزة

الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن بدء تشغيل شاشات العرض الكبرى المنتشرة في الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف أحياء المحافظة، لبث مواد توعوية وإرشادية عن المتحف المصري الكبير وما تشهده المنطقة المحيطة به من أعمال تطوير ورفع كفاءة للطرق والمحاور استعدادًا للافتتاح العالمي المرتقب.

وأوضح المحافظ أن شاشات العرض بدأت بالفعل في بث أفلام تعريفية تسلط الضوء على عظمة المتحف المصري الكبير، وتعرض الجهود الجارية لتطوير الطرق والمحاور المؤدية إليه، بما يعكس الطابع الحضاري والجمالي لمحافظة الجيزة، ويبرز استعدادها لاستقبال الزوار من داخل مصر وخارجها.

 

وأكد المهندس عادل النجار أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المحافظة على إشراك المواطنين في الأجواء الاحتفالية المصاحبة لافتتاح المتحف، مشيرًا إلى أن المواد المعروضة تحمل رسائل وطنية توعوية تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والفخر بالإنجازات الوطنية، وتشجيع المواطنين على التفاعل الإيجابي مع جهود الدولة لإبراز الصورة الحضارية لمصر أمام العالم.

وأضاف المحافظ أن المبادرة تتماشى مع توجيهات الدولة برفع الوعي الثقافي والسياحي لدى المواطنين، وتعريفهم بحجم الإنجاز الذي تحقق في المنطقة المحيطة بالمتحف، والذي يعد أحد أهم المشروعات الثقافية والسياحية على مستوى العالم.
 

