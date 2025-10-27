أعمال تطوير شاملة حول المتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح المرتقب

تشهد محافظة الجيزة هذه الأيام حالة من الاستعداد القصوى، حيث تتواصل أعمال التطوير ورفع الكفاءة في الطرق والمحاور المحيطة بـ المتحف المصري الكبير، تمهيدًا لاستقبال الحدث السياحي الأضخم في العالم، الذي يُنتظر أن يضع مصر في صدارة خريطة السياحة العالمية من جديد.

وأكدت مصادر بمحافظة الجيزة أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لتنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل توسعة الطرق، وتجميل الميادين، وتحسين الإضاءة والتشجير في المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، لضمان جاهزية المنطقة لاستقبال ملايين الزوار من مختلف دول العالم.

ويُعد المتحف المصري الكبير أحد أهم وأضخم المتاحف في العالم، حيث يضم آلاف القطع الأثرية النادرة، من بينها كنوز الملك توت عنخ آمون التي تُعرض كاملة لأول مرة منذ اكتشافها. ومن المنتظر أن يكون افتتاح المتحف حدثًا تاريخيًا وسياحيًا غير مسبوق، يعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة وروح مصر الحديثة في آنٍ واحد.

وتستعد محافظة الجيزة كذلك لإطلاق عدد من المبادرات التجميلية والترويجية بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار، لتعزيز الصورة البصرية للمنطقة وإبرازها كأحد أهم المقاصد السياحية في الشرق الأوسط.

