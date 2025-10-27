المستشار القانوني للزمالك: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقنا في أزمة "دونجا"

أكد محمد متولي المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن النادي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية فيما يخص أزمة إيقاف نبيل دونجا.

نبيل عماد دونجا

وقال متولي في تصريحات إذاعية: اتحاد الكرة لم يرسل لنا أي خطابات بخصوص إيقاف نبيل عماد دونجا بعد السوبر الماضي، قبل بدايه الموسم الحالي.

وأضاف: لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي، اللائحة الجديدة باتحاد الكرة تمنع إيقاف نبيل عماد دونجا من المشاركة في السوبر المصري.

وتابع: من غير المنطقي أو المتصور قانونا أن يفرض على لاعب إيقاف لمدة أربع مباريات تنفذ حصرًا في بطولة كأس السوبر، إذ إن البطولة تقام بنظام المباراة الواحدة، ما يعني عمليا أن العقوبة ستترجم إلى إيقاف يمتد لعدة سنوات (٤) سنوات، لا لأربع مباريات كما هو مقصود بالعقوبة.

وأردف: الإيقاف يجب أن ينفذ في أقرب المباريات الرسمية المحلية، أيا كان مسماها أو بطولتها، وفقًا لمبدأ وحدة المسابقات المحلية تحت مظلة الاتحاد.

