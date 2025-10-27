الزمالك يرد رسميًا على أزمة دونجا

أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن النادي اتبع الأسلوب الرسمي المتعارف عليه قبل أي بطولة أو مسابقة، وأن كل ما يثار بشأن مشاركة لاعب الوسط نبيل عماد دونجا في بطولة السوبر المحلي غير صحيح.

وقال عبد الناصر محمد: "أرسلنا خطابًا لاتحاد الكرة للاستفسار في الوقت المناسب، ولم نتلقَ الرد لأنه بالفعل لا يوجد شيء".

وأضاف: "هل من مهام أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الاحتفاظ بخطابات لم تُعتمد أو تُوجه إلى اللجان والإدارات المختصة لإعطائها رقم صادر قبل إرسالها إلى الأندية؟ هذه الإدارات هي المختصة بصياغة الخطابات واعتمادها من المدير التنفيذي، وهناك مواعيد قانونية منظمة لكل ذلك. ومن المؤكد أن المدير التنفيذي السابق لن يخالف ضميره في يوم ما".

وتابع: "نعلم جيدًا المستفيد من تحريك هذه الأحداث، ونبيل عماد دونجا سيكون ضمن بعثة الزمالك المسافرة إلى الإمارات لخوض السوبر المحلي".

واختتم تصريحاته قائلًا: "تركيزنا الآن على المباراة المقبلة أمام البنك الأهلي في الدوري، وما يحدث لن يؤثر بأي شكل على تركيز الفريق".

