الزمالك يكشف حقيقة تلقي عروض لرحيل بنتايك ومنسي وشيكو بانزا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن النادي لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية تخص الثلاثي محمود بنتايك وناصر منسي وشيكو بانزا، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، للرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن كل ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مفاوضات أو عروض من أندية محلية أو خارجية لضم الثلاثي غير صحيح تمامًا، مؤكدًا أن الإدارة لم تتلق أي خطابات رسمية أو اتصالات مباشرة بهذا الشأن.

وأشار إلى أن اللاعبين الثلاثة مستمرون ضمن حسابات الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، الذي يتمسك بجميع العناصر الأساسية في الوقت الحالي، خصوصًا في ظل ارتباط الزمالك بالعديد من البطولات المحلية والقارية، وعلى رأسها الدوري المصري وكأس الكونفدرالية.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن أي قرار بشأن رحيل أو بقاء اللاعبين سيكون وفقًا لرؤية الجهاز الفني ومصلحة النادي فقط.

