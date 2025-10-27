الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يكشف حقيقة تلقي عروض لرحيل بنتايك ومنسي وشيكو بانزا

بنتايك، فيتو
بنتايك، فيتو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن النادي لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية تخص الثلاثي محمود بنتايك وناصر منسي وشيكو بانزا، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، للرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن كل ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مفاوضات أو عروض من أندية محلية أو خارجية لضم الثلاثي غير صحيح تمامًا، مؤكدًا أن الإدارة لم تتلق أي خطابات رسمية أو اتصالات مباشرة بهذا الشأن.

وأشار إلى أن اللاعبين الثلاثة مستمرون ضمن حسابات الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، الذي يتمسك بجميع العناصر الأساسية في الوقت الحالي، خصوصًا في ظل ارتباط الزمالك بالعديد من البطولات المحلية والقارية، وعلى رأسها الدوري المصري وكأس الكونفدرالية.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن أي قرار بشأن رحيل أو بقاء اللاعبين سيكون وفقًا لرؤية الجهاز الفني ومصلحة النادي فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البلجيكي يانيك فيريرا الفريق الأول لكرة القدم داخل نادي الزمالك ناصر منسي مواقع التواصل الاجتماعي نادي الزمالك نادي الزمالك ا

مواد متعلقة

الزمالك يكشف حقيقة تلقيه إخطارا رسميا بإيقاف دونجا قبل السوبر المصري

فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة غدًا الأحد

بعثة منتخب مصر تحت 17 عامًا تغادر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم

مران بدني قوي للاعبي الزمالك المستبعدين من مباراة ديكيداها

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك بعد التأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية

تفاصيل جلسة فيريرا مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق مران اليوم

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه الجزائر في مباراتين وديتين

عدي الدباغ يعود لهجوم الزمالك أمام البنك الأهلي

الأكثر قراءة

إضراب ووقفة احتجاجية لـ عمال الأهلي داخل فرعي التجمع والشيخ زايد

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

7 أسباب وراء انهيار ليفربول وابتعاده عن صدارة البريميرليج

إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا والهند أبرزهم، رسالة السيسي لـ 23 سفيرا جديدا

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

بعد تراجع أسعارها، مواصفات سيارات بايك X7 موديل 2025

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

بفرمان من اتحاد الكرة، دونجا خارج السوبر المصري

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. خريطة مقاعد الأحزاب في لجان مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

هل الأذكار والدعوات عند الصباح واجبة؟ وهل تشترط الطهارة للذكر؟

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

المزيد
الجريدة الرسمية