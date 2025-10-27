القبض على سائق شركة توصيل بتهمة سرقة حقيبة سيدة أجنبية بمدينة نصر

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي لقيامه بالاستيلاء على حقيبة سيدة أجنبية أثناء توصيلها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

تلقى القسم بلاغًا من السيدة، مقيمة بدائرة القسم وتحمل جنسية إحدى الدول، أفادت فيه بأنه عقب استقلالها السيارة لتوصيلها لمحل سكنها واكتشافها فقد حقيبتها التي تحتوي على متعلقاتها الشخصية.

القبض على المتهم واستعادة المسروقات

تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو سائق له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القليوبية.



وبمواجهته اعترف بالاستيلاء على الحقيبة، وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، والتحفظ على السيارة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائد السيارة وفق القانون لضمان استرداد الحقوق ومحاسبته على نشاطه الإجرامي.

