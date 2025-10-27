علاقة مرض السكر بالكبد الدهني؟ أخصائي يوضح

السكر من الأمراض المزمنة التى تنتشر فى وقتنا الحالى بين الكبار والصغار، ورغم أن ليس له علاج نهائي إلا أنه يمكن التعايش معه بدون أى مخاطر.

ولكن للأسف عدم الالتزام بعلاج السكر وتعليمات الطبيب المعالج يؤثر على صحة الجسم بشكل عام وتظهر أمراض القلب والكلى والكبد والجلطات والأعصاب وغيرهم.

ولوحظ أن من يعانى من مرض السكر يكون لديه مشكلة فى الكبد مايسبب أضرار خطيرة فى حالة إهمال العلاج لذا يجب الحذر.

علاقة الكبد الدهني بالسكر من النوع الثاني

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إنه للأسف أى مريض سكر من النو الثانى يعانى من الكبد الدهني، وذلك لأن إحدى وظائف الكبد هي تخزين الجلوكوز على شكل جليكوجين، وأى شخص لديه قدره تخزينية محددة للجليكوجين داخل الكبد وررالعضلات، والجليكوجين الموجود في الكبد يوفر الوقود للمخ والأعضاء الأخرى بين الوجبات، أما الجليكوجين الموجودة فى العضلات فيوفر الطاقه للعضلات فقط.

وأضاف سلامة، أنه مع زيادة الطعام الغني بالنشويات والحلوى خاصة مع قلة الحركة تبدأ كمية كبيرة من السكر تمليء مخازن الجليكوجين مع زيادة الانسولين في الدم مقاومه الأنسولين، وفي بدايتها يتخزن السكر على شكل دهون، وتتراكم بين خلايا الكبد ثم لما عندما يمتلى الجليكوجين بين الخلايا ترتفع الدهون، وتزيد فوق الكبد نفسه، ثم بعد ذلك تتجمع الدهون حول البنكرياس وتألق خلايا بيتا التى تصنع الأنسولين ثم تتلف خلايا دلتا التى تنظم عمل البنكرياس.

وتابع، بعد ذلك يتحول الشخص من مقاومة الأنسولين إلى مريض سكر من النوع الثاني، وهنا يجب أن يتنبه المريض ويتوقف عن نظامه الغذائي المتبع ويسير على نظام غذائي محدد لتحسين حالة الكبد وذلك يستغرق 3 أسابيع فقط، بينما البنكرياس ؤحتاك وقت أطول لا يقل عن شهرين حتى يستطيع العودة للعمل بأعلى كفاءة.

مرض السكر، فيتو

أفضل علاج للكبد الدهني والسكر من النوع الثانى

وأوضح الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، أن أفضل علاج للكبد الدهني والسكر من النوع الثانى هو كالاتى:-

قطع مصادر السكريات السريع مقل الدقيق الأبيض والسكر والحلويات والمياه الغازية.

تقليل العصائر والنشويات في العموم حتى يبدأ الجسم فى حرق الدهون الحشوية وهى الموجودة موال أعضاء الجسم.

عمل صيام متقطع وتقليل عدد ساعات الطعام، مايعكى الجسم فرصة فى حرق الدهون.

ممارسة أى نشاط بدني نا يعيد الخلايا لطبيعتها ويساعد فى حرق الدهون.

وإضافة خل التفاح للطعام فهو يحرق الدهون مول الكبد والبنكرياس.

بدأ تناول الطعام بكميات كبيرة من البروتين ثم الخضروات للشعور بالشبع، ويجب إضافة دهون صحية للطعام مثل زيت الزيتون والزبد البلدى الشبع لفترة طويلة.

من الطبيعي الشعور بالتعب والهبوط فى الأسبوع الأول من هذا النظام ولكن سيختفى مع الوقت ويشعر المريض بالتحسن الملحوظ فقط يجب الاستمرارية على هذا النظام.

