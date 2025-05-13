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صحة ومرأة

طبيبة: 66 % من المصريين المصابين بهبوط عضلة القلب بسبب قصور الشرايين

هبوط عضلة القلب
هبوط عضلة القلب

كشفت الدكتورة جميلة نصر أستاذ أمراض القلب ورئيس قسم القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي أن أسباب هبوط عضلة القلب هي قصور الشرايين التاجية.

أسباب هبوط عضلة القلب

 

وأوضحت أستاذ أمراض القلب أن 66% من المصريين المصابين بهبوط عضلة القلب بسبب قصور الشرايين التاجية وارتفاع ضغط الدم ومرض السكر.
 

أشارت أن مرض السكر له علاقة بأمراض القلب والتدخين مشيرة إلى أن أسوأ اختراع في البشرية هو التدخين لافتة إلى أنه يمكن الوقاية من ٨٠% من إصابات أمراض القلب 
عن طريق ضبط السمنة ومرض السكر.

مرض هبوط عضلة القلب

وأشارت استشاري أمراض القلب إلى أن هبوط عضلة القلب مرض مهم لا يجب إهماله لأنه يزيد مع الوقت ويجعل القلب غير قادر على ضخ الدم، ولا يستطيع القلب أن يقوم بوظيفته.

أعراض هبوط عضلة القلب 

وأوضحت أن هبوط عضلة القلب يؤدي إلى الإحساس بأعراض منها الإعياء والنهجان بكثرة وتورم القدمين والعرق الشديد، ويصبح الإنسان غير قادر على القيام بواجباته.

وأكدت أن الأعراض تزيد مع الوقت، ويجب علاج هبوط عضلة القلب واتباع نمط حياة صحي. 

وقالت الدكتورة جميلة نصر أستاذ أمراض القلب ورئيس المجلس العلمي بزمالة القلب المصرية: إن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في فصل الصيف؛ يسبب فقدان السوائل بالجسم بدرجة كبيرة ومعدل أسرع؛ مما يسبب جفاف بالجسم وهبوط في الدورة الدموية وانخفاض في ضغط الدم.

جهد أكبر للقلب لدفع الدم إلى جميع أنحاء الجسم

وأشارت إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يزيد من العرق وفقدان السوائل والأملاح، وحدوث تغير في التوازن، ويسبب تفتح في  الأوعية الدموية وجهد أكبر للقلب لدفع الدم إلى جميع أنحاء الجسم.

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وأوضحت الدكتورة جميلة نصر أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يسبب الإجهاد الحراري ومن أعراضه الدوخة والغثيان والتشنجات والعرق الغزير والإرهاق، مؤكدة ان انخفاض ضغط الدم بشدة يسبب نوبة قلبية.

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