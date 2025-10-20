الإثنين 20 أكتوبر 2025
صحة ومرأة

أخصائي تغذية: أدوية الكوليسترول أكذوبة، تزيد الأعباء على الكبد وليست لها فائدة

الكوليسترول من الدهون الضارة التى ينتجها الجسم، وتسبب تصلب الشرايين وحدوث الجلطات والكبد الدهني؛ ما يؤثر على الصحة بشكل عام.

والكوليسترول يرتفع نتيجة العادات الخاطئة، وللأسف أصبح منتشرا بين الشباب؛ ما تسبب فى انتشار أمراض ضغط الدم والقلب.

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية: إن الكوليسترول ليس ناتجا عن الطعام نهائيا مهما تناول الشخص من دهون ومقليات، ولكن المشكلة فى العادات الحياتية التى تجعل المعدة تحفز الكبد على إنتاج الكوليسترول.

أدوية الكوليسترول أكذوبة 

وأضاف سلامة، أن أدوية الكوليسترول ليس لها فائدة ولا تقلل الكوليسترول كما يعتقد البعض، بل تزيد الأعباء على الكبد ليس أكثر إذا يجب الامتناع عن تناولها وتغيير نظام الحياة واتباع بعض النصائح التى تساعد فى خفض نسبة الكوليسترول بشكل فعال.

نصائح مهمة تخفض الكوليسترول بالدم 

وتابع، أن هناك بعض النصائح التى يجب المواظبة عليها لخفض نسبة الكوليسترول بالدم، منها:

  • النوم المنتظم يوميا ليلا لمدة لا تقل عن 8 ساعات.
  • تجنب السهر بقدر الإمكان.
  • تجنب التوتر والقلق والضغوط العصبية لأنها سبب رئيسي فى تصنيع الكبد للكوليسترول.
  • محاولة التنزه فى المساحات الخضراء لأنها تحسن المزاج وتقاوم الاكتئاب.
  • المشى يوميا لمدة لا تقل عن ساعة.
  • ممارسة الرياضة 5 مرات أسبوعيا.
  • تقليل شرب المنبهات لأنها تؤدى إلى السهر وترفع التوتر الذى يزيد مستوى الكورتيزول.
  • شرب الماء الوفير بانتظام على مدار اليوم.

وأوضح الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، أنه عند المواظبة على هذه النصائح لمدة شهر، ويتم إعادة تأهيل الكوليسترول، بعدها سنلاحظ خفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم، بعيدا عن أى أدوية كيميائية تضر بصحة الكبد والصحة العامة للجسم.

الكوليسترول خفض نسبة الكوليسترول بالدم ادوية الكوليسترول نصائح مهمة تخفض الكوليسترول بالدم تصلب الشرايين الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية

الجريدة الرسمية